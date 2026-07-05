Caviar no se corta: ya está mostrando sus fundas de lujo para el iPhone plegable

Han corrido ríos de tinta en relación al lanzamiento del primer iPhone plegable de Apple. No sabemos si se llamará iPhone Fold o iPhone Ultra, pero lo cierto es que conocemos muchos detalles, incluido su diseño. Pero lo que no esperábamos es que Caviar revelara el aspecto final del primer teléfono plegable de Apple.

Y ojo, que no hablamos de una cualquiera, sino que es a conocida firma especializada en versiones de lujo de móviles y accesorios la que ha mostrado su propia colección para el supuesto iPhone Ultra.Un movimiento sorprendente, aunque se basa en renders y otras filtraciones. Pero confirma que Caviar ya estça está preparando versiones con cuero de cocodrilo, titanio, plata y oro de 24 quilates.

Así serán las fundas de lujo para el iPhone plegable que lanzará Caviar

La nueva colección recibe el nombre de Flagship, en honor al próximo buque insignia de la compañia de la manzana mordida. Caviar lo llama iPhone Ultra y ofrece varias imágenes donde vemos al dispositivo con un formato tipo libro, una pantalla exterior más compacta para consultas rápidas y una pantalla interior flexible de mayor tamaño cuando el equipo está desplegado.

La propia marca reconoce que todo se basa en información de analistas y rumores de la cadena de suministro, por lo que no son imágenes oficiales. Pero nos permite hacernos una idea de lo que ofrecerá la firma de lujo. Además, Caviar no se queda corta, ya que la firma ha presentado una colección con cuatro modelos diferentes, todos ellos con una producción muy limitada. Según la información publicada por la compañía, cada versión estará limitada a 19 unidades,

Funda para el iPhone Ultra | Caviar

El modelo Titanium sería la puerta de entrada a esta colección, con un precio de 13.840 dólares. Apuesta por un cuerpo de titanio con recubrimiento PVD negro y cuero de cocodrilo también en negro.

La segunda funda de lujo Caviar para el iPhone Ultra es Dark Cherry, con un precio de 14.270 dólares. En este caso, la marca combina cuero de cocodrilo en tono púrpura vino con detalles bañados en oro de 24 quilates. Caviar asegura que este color se inspira en uno de los tonos que se espera para la familia iPhone 18 Pro, por lo que intenta adelantarse también a la paleta cromática de los próximos móviles de Apple.

Funda para el iPhone Ultra | Caviar

El tercer modelo es Silver, que alcanza slos 15.270 dólares y que cuenta con acabados en a plata de ley, combinada con cuero negro de cocodrilo y un logotipo de Apple también esculpido en plata.Y la versión más exclusiva, es la funda Gold. Un modelo que cuesta 15.560 dólares y ofrece una composición de fibra de carbono tejida con hilos dorados, con un marco bañado en oro de 24 quilates y presume de un logotipo tridimensional de Apple fabricado en oro de 18 quilates.

Evidentemente, estamos ante un producto pensado para una minoría con un bolsillo muy abultado. Pero no deja de ser curioso que una firma de la talla de Caviar se atreva a presentar una colección para el primer iPhone plegable, mostrando el posible diseño que tendrá el iPhone Ultra o iPhone Fold. ¿Será este su aspecto final?