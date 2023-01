La cancelación del iPhone SE 4 es una gran noticia para Qualcomm. Por qué?

Aunque Apple domina las ventas de móviles en Estados Unidos, hay un modelo en particular que no ha rendido como la compañía esperaba. Hablamos del iPhone SE, el modelo más económico del fabricante con sede en Cupertino.

Lo cierto es que el teléfono no ha cautivado precisamente al público, por lo que rumores anteriores apuntaban a la posibilidad de que Apple cancele el lanzamiento del iPhone SE 4.

Y estos rumores cobran cada vez más fuerza. Además, un peso pesado del sector, Ming-Chi Kuo, ya ha vaticinado que Qualcomm será el gran beneficiado de la cancelación del iPhone SE de 2024.

Hablamos de un prestigioso analista especializado en productos de Apple y cuya tasa de predicciones es altísima, por lo que nos tomamos muy en serio las palabras de Ming-Chi Kuo.

Confirmado: no habrá iPhone SE en 2024

Como viene siendo habitual, Kuo ha utilizado su cuenta en la red social Twitter para confirmar que el iPhone SE de 2024 finalmente ha sido cancelado.

El nuevo iPhone SE de 2022 | Apple

Por lo que parece, la cadena de suministro ha recibido nuevas instrucciones de Apple que indican que el plan para fabricar el iPhone SE 4 finalmente se cancela, y hay un actor que ha ganado con ello.

Hablamos de Qualcomm, que seguirá siendo “el proveedor exclusivo de chips de banda base para la nueva serie de iPhone 16 de 2024, ya que inicialmente se esperaban que perdiera pedidos.

A Apple le preocupaba que el rendimiento del chip de banda base de Apple no esté a la par con el de Qualcomm, por lo que planeo probarlo solo en el iPhone SE. Pero este cambio de planes hará que la compañía de la manzana mordida mantenga el contrato con Qualcomm para evitar posibles problemas de conectividad.

Respecto a la decisión de cancelar el lanzamiento del iPhone SE 4, y que iba a ver la luz en 2024, tiene todo el sentido del mundo. Las ventas no han acompañado a este iPhone más barato, posiblemente porque la base de clientes de Apple aboga por alejarse de un modelo "demasiado económico" y que parece un quiero y no puedo. Y eso que el iPhone SE en sus diferentes versiones es un terminal de lo más completo y a un precio más competitivo en comparación con el resto de gamas. Esperemos que no les pase lo mismo con sus AirPods Lite, los auriculares baratos en los que trabaja la compañía fundada por Steve Jobs...