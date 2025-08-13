El económico Samsung Galaxy A07 se filtra al completo con 6 años de actualizaciones

Samsung está trabajando ya, y parece tener bastante cerca, su nuevo móvil para la gama de entrada. Se trata del Samsung Galaxy A07, que ahora se ha filtrado desvelando prácticamente todas sus características, y además mostrándonos su diseño y los diferentes acabados con los que contará. Esto además nos da una idea de lo cerca que puede estar su lanzamiento, porque cuando son tantas las informaciones que afloran, es que su llegada al mercado se encuentra muy cerca.

Nuevo móvil barato de Samsung

A nivel de diseño, este teléfono se ha filtrado tanto en su gama de colores, como en el aspecto que tendrá su material de marketing en el momento de presentarse. A este nivel podemos apreciar que el módulo de cámara será diferente de su predecesor, ya que dejará atrás a los dos sensores desnudos, y equipará a estos con un módulo en forma de pastilla vertical, con los extremos ovalados, y completamente en color negro.

Más allá de este aspecto, que también nos brinda un notch en forma de gota delante, hemos conocido numerosas características de su ficha técnica. Las informaciones se han dejado ver en uno de los render, ya que parece que este recrea el material de marketing que llegará junto a su lanzamiento. Según este, el nuevo teléfono contará con una pantalla de 6,7 pulgadas, con resolución HD+.

Esta presumirá de una tasa de refresco de 90 Hz, por lo que podremos disfrutar de un movimiento de pantalla mucho más suave de lo habitual con los 60 Hz tradicionales. Además, nos anticipa que será un teléfono resistente, en niveles básicos, frente al agua y el polvo, gracias a la certificación IP54. Aunque no se ha desvelado, sí que sabemos que el procesador contará con un proceso de fabricación de 6 nm.

Se especula con que pueda ser un Helio G99 o similar de MediaTek, que es un chip más que contrastado en su uso en móviles de gama de entrada. Otro de los aspectos destacados que nos anticipan estos materiales es que contará con nada menos que 6 años de Actualizaciones de Android, y otros 6 años de actualizaciones de seguridad. Por tanto, contará con actualizaciones como los modelos más avanzados de la marca, independientemente de que este sea uno de los más económicos.

Gracias a los render sabemos que el teléfono llegará en tres colores, como son el gris oscuro, azul claro y un llamativo y elegante color verde, que le sienta muy bien. Sobre cuándo será una realidad, esperamos que se presente este mismo mes de agosto, o como mucho a comienzos de septiembre, justo para el regreso de las vacaciones, y con el IFA de Berlín de telón de fondo.