SPC lanza un nuevo teléfono móvil para personas mayores con botón SOS

No se trata de edadismo, sino de una simple necesidad de determinadas personas, no todas las que consideramos mayores, pero sí un gran número de ellas a las que los dispositivos móviles más sencillos les hacen la vida más fácil. En este caso, SPC ha lanzado una nueva generación de su teléfono más popular para este segmento del mercado. Se trata del nuevo SPC Harmony 2, que llega con nuevas características, que lo hacen mucho más útil y duradero que su predecesor.

Precio y disponibilidad

El nuevo SPC Harmony 2 se ha lanzado en España con un precio de 79,90 euros. Está disponible tanto en color negro como blanco.

SPC Harmony 2 | SPC

Una móvil resistente y funcional

El nuevo teléfono cuenta con un formato tradicional de concha, y rememora a los mejores teléfonos móviles clásicos de comienzos de siglo. Este llega con diferentes funciones pensadas específicamente para las personas mayores. Como un botón de SOS que les permite contactar con sus seres queridos o contactos de confianza en el caso de alguna emergencia.

A la hora de hacer llamadas, viene equipado con tecnología 4G, lo que nos garantiza voces claras y nítidas y un volumen elevado. La pantalla de este teléfono tiene un tamaño de 2,8 pulgadas, mientras que la pantalla externa, que sirve para ver la hora y alguna notificación, tiene una diagonal de 1,77 pulgadas. Las dos nos ofrecen una buena visibilidad incluso cuando hablamos de su uso a plena luz del día.

Su cristal es muy resistente, ya que cuenta con una dureza de 4 Mohs, que puede resistir a rayaduras de todo tipo, incluso cuando lo llevamos en bolsillos con otros objetos afilados, como pueden ser las llaves de casa o del coche. Es un teléfono resistente, porque no se sabe en qué momento puede quedar a merced de una caída accidental. en esos casos, cuenta con protección IP44 frente a salpicaduras de agua o polvo.

Además, ha superado pruebas con las que ha resistido de forma íntegra en hasta 45 caídas. La batería es otro de los aspectos importantes en cualquier smartphone, y en este caso tenemos una que nos proporciona con una sola carga una autonomía de hasta nueve días, por lo que superará la semana cómodamente, incluso con un uso más o menos intensivo. Viene con una base de carga en su caja, lo que facilita la recarga del teléfono. Y si lo queremos, también se puede cargar con cualquier cable USB tipo C directamente conectado.

Tiene teclas XL, que facilita a los mayores no solo su lectura, sino también la presión sobre ellas, al contar con un gran espacio para ellos. Se pueden configurar hasta 8 contactos destacados, con sus respectivas fotos. Con el ecosistema Smart Help, podemos controlar a distancia el dispositivo, por lo que los familiares de los mayores podrán configurar el teléfono sin necesidad de tenerlo físicamente delante. Y es que este teléfono puede contactar con un contacto de confianza en caso de que el teléfono se encuentre inactivo de una forma más prolongada de lo habitual.