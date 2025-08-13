Un hombre termina en el hospital tras preguntar a ChatGPT cómo reemplazar la sal en su dieta

Consultarle todo tipo de dudas a la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una práctica muy común. Sin embargo, hay cuestiones en las que deberíamos andar con cuidado y no fiarnos de todo lo que nos dice, sobre todo si a cuestiones médicas o de salud se refiere.

Recientemente, un hombre terminó hospitalizado por intoxicación tras pedirle consejos dietéticos a ChatGPT para reducir su consumo de sal. El hombre de 60 años, cuyo caso se ha publicado en la revista Annals of Internal Medicine Clinical Cases, sufrió la intoxicación tras preguntar cómo podía eliminar la sal de su dieta.

ChatGPT le recomendó al hombre sustituir la sal por bromuro de sodio, un compuesto que en el pasado se utilizaba en medicamentos sedantes y que fue retirado de por sus riesgos para la salud.

Semanas después de usar este compuesto, el hombre comenzó a presentar síntomas neurológicos y psiquiátricos como paranoia, alucinaciones, insomnio y problemas de coordinación, que derivaron en su traslado a urgencias. También desarrolló lesiones cutáneas, acné y pequeñas protuberancias rojizas vinculadas a la intoxicación.

Tras realizarle pruebas y consultar con toxicología, los médicos diagnosticaron bromismo, una intoxicación crónica que se produce por la acumulación de este compuesto en el organismo.

Los autores del informe revelaron que "es importante tener en cuenta que ChatGPT y otros sistemas de IA pueden generar imprecisiones científicas, carecer de la capacidad de analizar críticamente los resultados y, en última instancia, fomentar la propagación de desinformación".

El paciente recibió el alta tras estabilizarse y permaneció estable en las revisiones posteriores.