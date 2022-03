El nuevo iPhone SE de 2022 no está seduciendo a los consumidores, ¿por qué?

Hace solo unas semanas Apple presentaba la tercera generación de su iPhone SE. Es el móvil más barato de los de Cupertino, y este año por primera vez ofrece la conectividad 5G como una de sus mejores virtudes. En esta ocasión hemos conocido unas llamativas informaciones que apuntan a que la demanda de este teléfono no estaría siendo la esperada por Apple, que lógicamente no esperaba un enorme éxito, pero sí mantener el interés sostenido de los anteriores modelos. Y es que parece que este teléfono no cuenta con el beneplácito de los potenciales consumidores y usuarios tradicionales de este teléfono, que parece van a conservarlo otro año más en su mayoría.

Menos ventas

Así lo hemos conocido a través de las palabras en un tuit de uno de los analistas más cercanos y célebres del universo Apple, Ming-Chi-Kuo. Este ha dicho que los nuevos confinamientos en Shangai no están afectando a la producción del iPhone SE, y que la demanda del nuevo modelo es menor de lo esperado. Por esa razón ha modificado sus predicciones sobre este modelo, pasando de un estimado de 25 o 30 millones de unidades vendidas a una nueva horquilla de 15 a 20 millones de unidades, que prácticamente es la mitad de las ventas que se habían previsto inicialmente.

Por tanto, esto viene a confirmar que la expectación alrededor de este teléfono no es ni mucho menos la que esperaba Apple, y es que parece que el nuevo modelo no ha enganchado lo suficiente a los fans de la marca como para plantearse su compra. Y la realidad es que, si analizamos lo que ofrece este nuevo iPhone SE, la realidad es que no ofrece lo suficiente como para dar el salto desde la anterior generación, y tampoco genera el impulso a comprarlo a aquellas personas que actualmente buscan un móvil nuevo.

Apple presenta el nuevo iPhone SE 3 y el iPhone 13 de color verde | Apple

Ya que este teléfono solo ha mejorado en un aspecto, el procesador, que no solo le da más potencia, sino que por primera vez nos ofrece conectividad 5G. Este es el pobre balance para un teléfono que además tiene un diseño de otra época, heredado de teléfonos de hace un lustro. Y no solo eso, sino que además es más caro que su predecesor, superando ya los 500 euros. Si comparamos las características de este teléfono con cualquier móvil Android de gama media las diferencias son sonrojantes, salvo eso sí, el procesador, que es mucho más potente en el caso de este iPhone.

Pero es completamente inconcebible que a estas alturas tengamos un móvil con una pantalla de poco más de cuatro pulgadas, con unos bordes enormes, una batería de menos de la mitad de capacidad que la media, o una cámara con un solo sensor. El único atractivo de este modelo es que es un iPhone, con iOS, que mete de lleno a los fans de Apple en su universo con una inversión más accesible. Pero si tenemos en cuenta que por apenas 100 euros más podemos comprar un iPhone 12 mini, o incluso un iPhone 12, pues lógicamente es un modelo que podemos entender no tenga el tirón que esperaba Apple.