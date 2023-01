Apple trabaja en unos auriculares baratos: qué sabemos de los AirPods Lite

La familia de auriculares de Apple se ha convertido en una de las mejores opciones a la hora de comprar un producto de estas características. Para ello, los AirPods se han posicionado como el gran referente a batir. Aunque no te faltarán alternativas con las que plantarle cara.

Además, si conoces los mejores trucos para los AirPods, podrás exprimir al máximo todo lo que ofrecen. Lo malo es que el precio de estos auriculares no está al alcance de todos los bolsillos. Por suerte, parece que esto va a cambiar muy pronto.

Apple quiere lanzar sus propios Airpods baratos

O esto es lo que se desprende de un informe recogido por Gizmochina y en el que apuntan a que Apple está trabajando en una versión económica de sus aclamados auriculares tipo TWS. Bajo el nombre de AirPods Lite, estos auriculares podrían ser el revulsivo que necesita la compañía. Más, viendo que las ventas de sus AirPods ha caído en picado.

Según diferentes informes, se espera que la demanda de AirPods caiga de 73 millones de unidades en 2022 a 63 millones en 2023, debido a una caída en la demanda de este tipo de dispositivos.

Decir que los AirPods han sido un éxito rotundo, pero a medida que otros fabricantes presentaban alternativas cada vez más solventes y a precios más comedidos, la compañía de la manzana mordida ha visto como su gama de auriculares caída en términos de venta. Siguen siendo unos de los líderes indiscutibles, pero su hegemonía corre peligro.

AirPods Pro 2 | Apple

Y tiene todo el sentido que Apple esté trabajando en unos Airpods Lite, que tendrían un precio más comedido y que estaría destinado para competir con los auriculares que no son de Apple, pero cuentan con un diseño parecido.

De momento no tenemos más datos al respecto, pero podemos suponer que estos nuevos AirPods Lite tengan un precio que no supere los 99 euros, recordemos que los modelos más económicos cuestan 129 dólares. Respecto al sonido, seguramente no te decepcionarán en absoluto, ya que Apple prescindirá de otros apartados, como la cancelación de ruido.

Pero, como siempre, habrá que esperar a que el fabricante presente estos nuevos AirPods Lite para ver con qué nos sorprenden. Es un secreto a voces que la firma realizará una presentación en marzo, por lo que igual nos sorprenden con este modelo. Y la idea de poder comprar unos AirPods baratos, suena muy interesante por lo que muchos clientes darán el salto a este producto.