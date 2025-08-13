Señales de un tipo raro de cáncer podrían estar ocultas en la voz

El cáncer de laringe es un tumor maligno que se origina en la laringe, un órgano ubicado en la garganta cuya función principal es permitir el paso del aire hacia los pulmones y generar la voz mediante la vibración de las cuerdas vocales. Se trata de un tipo raro de cáncer del cual el tabaco es el principal responsable en el 94% de los casos diagnosticados.

Actualmente, este cáncer es diagnosticado por especialistas mediante procedimientos invasivos como la videoendoscopia nasal y las biopsias. Sin embargo, los científicos acaban de descubrir que cambios sutiles en el sonido de la voz de una persona podría ayudar a detectar el cáncer de laringe antes que los métodos actuales.

Eso sí, la distinción es imposible de detectar con el oído humano. Pero los algoritmos de aprendizaje automático sí pueden distinguirlos.

Mujer mayor con problemas en la garganta | iStock

Las herramientas de detección digital que detectan los signos de advertencia tempranos del cáncer de laringe utilizando grabaciones de voz podrían ayudar a los médicos no especialistas a identificar a los pacientes en riesgo y ayudarlos a recibir un diagnóstico antes de lo que podrían de otra manera.

Al analizar 12.523 grabaciones de voz de 306 participantes norteamericanos, investigadores identificaron en los hombres las características vocales reveladoras de lesiones en las cuerdas vocales que eran benignas o cancerosas.

En particular, la relación armónico-ruido (la relación entre el tono y el ruido) ayudó a diferenciar entre voces masculinas con cáncer, lesiones benignas y trastornos de la voz.

Sin embargo, este descubrimiento tiene algunas limitaciones. Y es que los investigadores no pudieron encontrar características de identificación estadísticamente significativas en las voces de las mujeres en este estudio.