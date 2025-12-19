Las cámaras del Samsung Galaxy Z Fold 8 darán un buen salto de calidad

Es de esperar que el próximo mes de julio Samsung presente sus nuevos móviles plegables, los Galaxy Z Fold 8, que tendrán la imponente tarea de competir con el primer iPhone plegable. Y es que no creemos que tenga nada que envidiar a nivel técnico, pero mediáticamente el primer plegable de los californianos será todo un reto. Ahora estamos conociendo nuevos detalles acerca de este plegable de Samsung, y conocemos novedades acerca de su cámara de fotos y los distintos sensores con los que contará.

Mejores sensores secundarios

Lo que hemos conocido ahora es que el Samsung Galaxy Z Fold 8 mejorará en sus sensores secundarios, porque por lo que ahora sabemos el sensor principal será de 200 megapíxeles, la misma de la anterior generación. Los cambios llegaron por ejemplo, en su sensor telefoto, que pasaría de contar con 10 megapíxeles a 12 megapíxeles en el nuevo modelo. Este además tendría un Zoom óptico de 3x, por tanto, con mejores prestaciones en esta faceta.

El sensor ultra gran angular nos ofrecerá novedades gracias a un nuevo sensor de 50 megapíxeles, que sería el mismo con el que cuenta el Samsung Galaxy S25 Ultra, lo que son palabras mayores. Aunque debemos tener en cuenta que para entonces ya llevarán 6 meses en el mercado los Galaxy S26. En este sensor la mejor es espectacular, ya que el anterior modelo tenía un sensor de 12 megapíxeles nada más.

Donde no se esperan cambios es en las cámaras selfie de ambas pantallas, que seguirán siendo de 10 megapíxeles. Y no parece que Samsung vaya a recuperar la cámara bajo la pantalla del panel plegable que integró hasta los Z Fold 6, y que era una de sus señas de identidad, de hecho Apple no apostará por ellas de momento, y sería un buen rasgo diferenciador frente a los californianos.

El próximo año Samsung tendrá un enorme reto para contrarrestar la fuerza con la que irrumpirá el iPhone Fold en el mercado, los analistas esperan que esto lleve al segmento plegable a crecer un 30%. De hecho, esperan que el móvil plegable de Apple capture un 22% de cuota de mercado, eso si se lanza en 2026, ya que hace unas horas el analista Ming-Chi Kuo aseguraba que se pondría a la venta en 2027.

Samsung tendrá que enfrentarse a un plegable que contará con un factor de forma diferente, más cuadrado y parecido al de una tableta, porque parece que Apple quiere llevar la experiencia de los iPad a este smartphone. Y además, podría ser el primer plegable en deshacerse de la molesta arruga en el centro de la pantalla plegable. Algo que sin duda sería un importante hándicap para el resto de fabricantes.

Veremos cómo reacciona Samsung, porque precisamente los coreanos serán los que fabriquen estas novedosas pantallas de Apple, así que veremos si utilizan esta experiencia para mejorar sus pantallas, o incluso se adelanta a Apple, será interesante conocer estos detalles.