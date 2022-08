AppleCare+ llega a España para asegurar tu iPhone en caso de robo y mucho más

Sin duda es algo de lo que muchos no somos conscientes, pero cada vez es más habitual ver móviles en el mercado que superan con creces los mil euros. Una inversión que muchas veces no protegemos como debería. Y es que no solo son dispositivos valiosos por todo lo que pueden albergar dentro, sino que también suponen en muchos casos un dispositivo atractivo para los ladrones, sobre todo si estamos hablando de iPhone, el smartphone más deseado con diferencia, por consumidores y también por los amigos de lo ajeno. Ahora Apple lanza en España su seguro más completo, para proteger nuestros dispositivos en caso de robo o pérdida.

Llega a España

Ahora por fin este seguro de Apple está disponible en España, y es que se ha extendido desde Estados Unidos también a Francia o Italia. De esta manera no es que se estrene el seguro en nuestro país, porque ya existía AppleCare, pero lo hace en su variedad Plus, que es capaz de ofrecernos unas coberturas mejores, sobre todo en los aspectos más delicados a los que puede enfrentarse nuestro iPhone u otros dispositivos de Apple.

Básicamente con esta nueva modalidad se puede acceder al reemplazo del iPhone en caso de robo o de extravío. Según la propia página de soporte de Apple, tendremos gracias a AppleCare+ “cobertura para un mínimo de dos incidencias por robo o pérdida cada 12 meses, hasta el límite estipulado en las condiciones” de tal forma que si nos topamos con alguno de estos casos durante todo el año, Apple nos reemplazará el teléfono. Eso sí, se trata de un seguro con un precio elevado, y que debemos tener muy en cuenta sobre todo dependiendo de la edad de nuestro dispositivo y su valor en el mercado. Porque los precios son los siguientes:

Asegurar el iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max con AppleCare+ cuesta 14,49 euros al mes

Asegurar el iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 12 mini, o iPhone 11 cuesta 11,49 euros al mes

Mientras que asegurar el iPhone SE de tercera generación tiene un precio mensual de 7,49 euros.

Eso sí, todos estos precios son para el plan anual. También tenemos un seguro a dos años que en el caso de los iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max tiene un precio de 289 euros, de 229 euros en los iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 12 mini y iPhone 11. Así como de 149 euros en el caso del iPhone SE de tercera generación. Eso sí, podemos seguir contratando AppleCare+ sin robo o pérdida por un precio más económico, una media de tres euros más barato al mes para todos los modelos.

¿Qué diferencia hay entre AppleCare y AppleCare+?

Pues bien, la primera modalidad nos ofrece hasta dos incidencias anuales por daños accidentales. Mientras que la modalidad Plus es la que introduce también la cobertura de robo o pérdida del iPhone, de tal forma que sin duda es mucho más completo este último seguro, y por la diferencia de precio parece bastante rentable en todo caso.

TE PUEDE INTERESAR: