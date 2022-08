Después de todo, el iPhone 14 no será tan caro como esperábamos

Los rumores alrededor de los iPhone 14 no dejan de sucederse, de hecho, los estamos conociendo casi a diario. Y hoy lo que toca es hablar del precio de los nuevos teléfonos de Apple. Y es que previamente habíamos hablado de que estos precios iban a ser mayores este año, respecto de los iPhone 13, algo que todos entendíamos como consecuencia de la espiral inflacionista a nivel mundial y a las crisis de suministros. Pero parece que finalmente podría no ser así, al menos en algunos modelos que mantendrían su coste habitual.

Precios similares, e incluso idénticos

Eso es lo que hemos conocido ahora con una nueva filtración, que los iPhone 14 podrían finalmente conserva el precio que tenían este pasado año. Concretamente el próximo iPhone 14 tendría un precio de partida de 799 dólares, exactamente el mismo que ha tenido el iPhone 13 durante este año. La fuente asegura que esta información proviene de una institución financiera estadounidense, que tiene una alta precisión en sus análisis, por lo que se podría tomar como algo bastante factible, sobre todo si hablamos de la cercanía del lanzamiento de estos teléfonos.

Eso sí, por lo que se detalla en esta información, parece que esto solo se limita al modelo base del iPhone 14, digamos que el más barato y compacto de todos los que se lanzarán en septiembre, y por tanto no podríamos espera la misma decisión respecto de otros modelos más avanzados, como los Pro o el nuevo iPhone 14 Max. Según estas informaciones, Apple habría tomado la decisión de congelar el precio de su modelo más accesible, como consecuencia de la incierta situación económica por la que atraviesan muchos mercados financieros.

La recesión técnica en la que ha entrado Estados Unidos y las más que probables recesiones en otros países justo cuando se lance el iPhone 14 habría llevado a Apple a considerar no aumentar el precio para poder retener a los consumidores. Y es que con una inflación que alcanza ya los dos dígitos en muchos lugares, es bastante difícil hacerse a la idea de comprarse un móvil de alta gama, teniendo en cuenta el precio tan elevado con el que cuentan.

No correrán la misma suerte los iPhone 14 Max, 14 Pro y 14 Pro Max, que probablemente vean aumentados sus precios respecto de sus homólogos de este año. Y en parte es normal, la inflación y la crisis de suministros, que además se ha visto acrecentada con una producción más inestable en China, como consecuencia de los confinamientos, ha arrastrado a muchos fabricantes a repercutir estos costes en el precio final de los productos.

Los nuevos iPhone 14 se presentarán dentro de solo unas semanas, a mediados del mes de septiembre, y este año serán más diferentes que nunca entre sí, sobre todo los modelos que son Pro de los que no. Es otra de las razones por las que seguramente Apple no puede justificar una subida de precio en estos nuevos modelos, porque prácticamente no cambiarán.

