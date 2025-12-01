Virólogos advierten de los peligros ocultos de besar a tu perro

Los perros forman parte de nuestras familias, y una forma común de demostrarles cariño es besándolos. Sin embargo, expertos alertan de que en la boca de nuestras macotas habitan bacterias y parásitos que, al entrar en contacto con nuestra piel o saliva, pueden ser transmitidos a los humanos.

La boca de los perros es un gran transmisor de enfermedades e infecciones, pues estos animales exploran su entorno con la nariz entrando en contacto con gérmenes, restos de excremento y otros contaminantes.

Virólogos advierten que besarlos puede facilitar la transmisión de peligrosas bacterias como la salmonella, parásitos intestinales, problemas dentales, infecciones generalizadas, e incluso leptospirosis, una bacteria que afecta los riñones.

Mujer besando a su perro | TecnoXplora

Algunas alternativas recomendadas para fortalecer el vínculo con nuestro perro sin poner en riesgo nuestra salud son acariciarlo, cepillarlo, jugar con él o sacarlo a pasear. Además, recuerdan que la creencia de que la boca de los perros es más limpia que la de los humanos es un mito.

Por tanto, a pesar de que los perros necesitan amor y cuidados, podemos demostrarlo de formas más seguras para no poner en peligro nuestra salud y bienestar.