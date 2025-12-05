MODO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Con este atajo de Chrome puedes ahorrar tiempo con el modo IA de Google
Activa de forma automática el modo IA sin necesidad de realizar una búsqueda previa y ahorrando tiempo.
Las aplicaciones que usamos a diario están en constante desarrollo, sobre todo desde la incorporación de la inteligencia artificial a nuestras vidas. Es por ello, que a menudo nos topamos con novedades, y no solo de nuevas funcionalidades, también de atajos y trucos para hacerles la vida mucho más fácil. A continuación, te contamos cómo acceder al modo IA en el navegador de Google de una forma rápida y sencilla.
Activa el modo IA y pregunta lo que quieras
Una de las más recientes incorporaciones a Google Chrome ha sido el modo IA, una forma mucho más natural de interactuar con Google. Además de ser una forma más natural, nos ofrece un entorno conversacional, en el que en vez de mostrar los enlaces a los que podemos acceder, nos ofrece una respuesta mucho más directa y sintetizada, en la que se incluyen resultados de varias fuentes.
A través de esta funcionalidad, podemos hacer diferentes preguntas para ampliar la información o hacer un seguimiento, incluyendo imágenes, archivos, videos o incluso usando notas de voz, de manera que nuestras consultas pueden ser más específicas y complejas. Cuando realizamos una búsqueda a través del buscador, además de las respuestas en forma de enlaces, en la parte superior de la pantalla, podemos acceder al modo IA para ampliar la información. Aunque tenemos una alternativa si queremos utilizar directamente este modo de búsqueda.
Para ello, podemos hacer uso de un atajo de teclado, el cual permite, usando una combinación de teclas de nuestro teclado, hacerlo de una forma rápida y sencilla, sin tener que pasar por la búsqueda tradicional, ni escribir en la barra de búsqueda.
- Desde Google Chrome, abre una nueva ventana.
- Sobre la barra de direcciones, pulsa el tabulador. Al hacerlo, nos aparece un mensaje en el que nos indica que podemos comenzar a usarlo
- Para activarlo, pulsa la tecla intro del teclado, con lo que conseguimos iniciar el chat con Gemini.
- A partir de este momento, ya está listo para atender a todas nuestras peticiones.
Para que funcione correctamente es necesario e imprescindible hacer uso de este atajo en una pestaña nueva, ya que no lo hará en una pestaña previamente abierta en la que hayamos interactuado con el buscador. Puesto que, al pulsar el tabulador, en una pestaña ya utilizada, activará otras funciones propias de esa página. Una vez activado en modo IA, podremos hacer uso además del texto de otros métodos como la voz, imágenes o archivos, para obtener respuestas relacionadas y potenciadas por inteligencia artificial.
Además de este atajo que solo funciona en una pestaña nueva, podemos hacer uso del atajo universal para esta funcionalidad, que consiste en teclear “@gemini” en la barra de direcciones de cualquier pestaña, para tener acceso al modelo de inteligencia artificial de Google. Pulsando el tabulador o la tecla intro en el teclado, activamos el modo chat, donde realizaremos nuestra pregunta o introducir un prompt. Un método de acceso que funciona incluso si estamos navegando en una página web, sin necesidad de abrir una nueva.
