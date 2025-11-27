Por qué el Modo Oscuro del móvil no siempre es bueno para tu vista

Pasamos mucho tiempo frente a pantallas de dispositivos electrónicos, lo que en muchos casos deriva en vista cansada. Es por eso por lo que el modo oscuro en los dispositivos móviles se ha convertido en uno de los más utilizados entre muchos usuarios.

Elegante, cómodo y con la promesa de cuidar la vista y ahorrar batería. Sin embargo, la ciencia advierte que abusar de esta función puede tener efectos poco favorables para tus ojos.

En pantallas OLED o AMOLED el modo oscuro reduce el consumo de energía, ya que los píxeles negros gastan menos. También ayuda a cortar parte de la luz azul, esa que interfiere con la melatonina y puede alterar el sueño. Pero nuestro sistema visual está diseñado para leer con más facilidad textos oscuros sobre fondos claros. Justo lo contrario de lo que ofrece esta opción.

Cómo activar el modo oscuro de Microsoft Teams en el PC y en el móvil | Foto-de-Dimitri-Karastelev-en-Unsplash

El problema está en que, con un fondo negro, la pupila debe dilatarse más para captar la luz y eso genera esfuerzo adicional.

Esto produce fatiga visual, visión borrosa e incluso mayor dificultad para concentrarse en la lectura. A largo plazo, usarlo de manera constante podría empeorar molestias como el astigmatismo.

La clave está en el equilibrio. El modo oscuro puede ser ideal en ambientes con poca luz, pero durante el día o para leer mucho texto, lo más recomendable sigue siendo el clásico fondo blanco con letras negras.