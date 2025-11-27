¿Te vigilan por las cookies? Así las puedes borrar en Android en minutos

Podemos pasarnos horas navegando a través de Internet, ya sea consultando páginas webs, en aplicaciones o en redes sociales y casi si darnos cuenta poco a poco vamos dejando un enorme rastro en forma de cookies.

Las cookies son archivos invisibles, a priori, pero que guardan en realidad mucha información sobre lo que el usuario hace en Internet desde las páginas que visita y sus preferencias, algo que a las empresas comerciales les interesa mucho para poder ofrecer anuncios más certeros a los gustos del usuario. Para evitar esta "espionaje" no viene mal borrarlas de vez en cuando ya que no solo se ganará espacio sino que además nos ayudará a mantener nuestra privacidad.

¿Cómo podemos borrar las cookies?

El proceso es sencillo. Si usas navegadores como Chrome, Firefox, Brave u Opera, solo tienes que ir al menú de configuración (normalmente los tres puntitos de la esquina), entrar en la sección de Privacidad y elegir Borrar datos de navegación. Ahí podrás eliminar cookies, historial y hasta los archivos en caché.

Ten en cuenta que al hacerlo se cierran sesiones abiertas, aunque si tienes las contraseñas guardadas en tu cuenta de Google, podrás recuperarlas.

Por otro lado, tal y como señalábamos, las cookies no solo están en el navegador, también se acumulan en aplicaciones y en redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok. Para borrarlas, debes entrar en Ajustes > Aplicaciones > Almacenamiento y seleccionar Eliminar datos.

Limpiar las cookies con frecuencia no te invisibiliza dentro de Internet, pero sí reduce el rastreo, mejora tu seguridad en redes públicas y libera memoria para que tu móvil funcione mejor.