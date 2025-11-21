Electrodomésticos vampiro: los aparatos que más chupan energía sin que lo sepas

Nuestros hogares están llenos de electrodomésticos que, sin darnos cuenta, elevan de más el precio de nuestra factura de la luz. Son los llamados electrodomésticos vampiro, esos aparatos que consumen electricidad aunque estén apagados o en modo reposo.

Ejemplos de ello son los televisores, routers, consolas, ordenadores en suspensión, microondas con reloj digital o cargadores de móvil enchufados sin uso. Si bien es cierto que cada uno por sí solo gasta poco, todos ellos sumados se ven reflejados en la factura y en el gasto energético de nuestro hogar.

La Agencia Internacional de la Energía calcula que este consumo invisible puede suponer entre un 5 % y un 10 % de la factura eléctrica, mientras que, en hogares llenos de dispositivos conectados, la cifra puede elevarse hasta el 20 %.

En el caso de España, se estima que dejar estos aparatos en espera supone una media de 180 euros al año. Además, no solo hablamos de repercusiones económicas, sino también medioambientales por la excesiva y continua producción de energía.

Para evitarlo, conviene utilizar regletas con interruptor para cortar la corriente de varios aparatos a la vez o, simplemente, desenchufar aquellos aparatos que no se estén usando. También se recomienda apostar por modelos de electrodomésticos eficientes con buena calificación energética. De esta forma, se evita el derroche económico y energético.