Consejos respaldados por expertos para frenar las pesadillas

Las pesadillas son sueños que causan fuertes reacciones desagradables, normalmente angustia, miedo o ansiedad, y son para muchas importantes molestias nocturnas. Aunque no siempre podemos evitar que ocurran, existen consejos respaldados por expertos para tratar de reducirlas.

Uno de los primeros consejos es cuidar de la higiene del sueño. Esto consiste en establecer una buena rutina para dormir y despertar a la misma hora todos los días.

Además, recomiendan evitar el consumo de alcohol y cafeína antes de acostarse, así como las comidas copiosas dos horas antes de dormir, para evitar alteraciones en el descanso. Para relajarte y facilitar la conciliación del sueño, un baño con agua tibia también puede ayudar.

Otra forma efectiva para reducir el estrés y la ansiedad consiste en realizar ejercicios de respiración y estiramientos suaves antes de dormir. También realizar actividades tranquilas, como dar un paseo ligero. De esta forma, prepararás tu cuerpo y tu mente para descansar.

Expertos también recomiendan evitar el consumo de melatonina, pues a pesar de que es popular para mejorar el sueño, no es recomendable si frecuentas pesadillas, pues intensifica la vividez de estos sueños.

Aun así, expertos insisten en que, si las pesadillas persisten, lo mejor es acudir a un especialista para abordar el problema de manera efectiva.