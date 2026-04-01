Por qué es mejor contestar las llamadas spam que rechazarlas

Cuando entra una llamada de número desconocido a nuestro teléfono el primer pensamiento que llega a la mayoría de las personas es que probablemente sea o un fraude o una llamada publicitaria para vendernos algo. Mucha gente opta o por colgar directamente la llamada o por dejarlo sonar hasta que la llamada finaliza. Sin embargo, con esta actitud lo que provoca es que sigan llamando incluso más.

Al colgar directamente o no descolgar se demuestra que la línea sigue activa, por lo que seguirán insistiendo hasta que respondas al teléfono. La mejor opción es contestar, aunque con cuidado ¡jamás respondas con un "sí"!

Llamadas spam | Antena 3 Noticias

Es peligroso contestar con un SI ya que pueden utilizar tu voz grabada para utilizarla de forma fraudulenta como darte de alta en servicios de pago que no has solicitado. Lo mejor en estos casos es decir claramente que no te interesa lo que te están vendiendo y exigir que borren tu número de teléfono.

Además es interesante indagar de qué forma han obtenido tu contacto, para que revisen qué consentimiento han utilizado, que perfectamente puedes haberlo otorgado sin darte cuenta, en otro momento.

Si tras la negativa rotunda siguen insistiendo, ahí si deberás bloquear el número. Recuerda además cómo método de seguridad que aunque contestes a una llamada que parezca a priori legítima, no compartas información vulnerable a través del teléfono ya que pueden robarte esos datos.