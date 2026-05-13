¿Qué es el Bluesnarfing? Cómo impedir que afecte a nuestros dispositivos

Este es el motivo por el que nunca deberías dejar el bluetooth encendido. ¡Mucho cuidado con el Bluesnarfing si usas Bluetooth en la calle! A través de esta conexión, los delincuentes pueden realizar ataques de Bluesnarfing.

Este método sirve para entrar en tu móvil, tablet o reloj inteligente. ¿Su objetivo? Robar todos tus datos personales y también los bancarios. Aunque normalmente debes autorizar una conexión, los hackers tienen un truco. Usan programas especiales que se saltan tu consentimiento para entrar directamente.

Para evitarlo, la solución más efectiva es apagar el Bluetooth al salir. Si necesitas usarlo para tus cascos o reloj, oculta tu conexión. Configura tu dispositivo para que no sea visible para el resto de usuarios desde las opciones de bluetooth. Jamás aceptes vinculaciones de dispositivos que no conozcas en sitios públicos.

Y muy importante: mantén el software de tu móvil siempre actualizado. Las actualizaciones corrigen fallos de seguridad y te protegen de estos intrusos. No te arriesgues por comodidad y apaga la conexión si no la usas. Protege tu privacidad antes de que sea demasiado tarde para tus datos.

El problema es que muchas personas dejan el Bluetooth activado permanentemente por costumbre. Auriculares inalámbricos, relojes inteligentes o sistemas del coche hacen que esta conexión parezca inofensiva y cotidiana. Sin embargo, cuanto más tiempo permanece encendida y visible, más oportunidades tienen los atacantes de detectar dispositivos vulnerables, especialmente en lugares concurridos como estaciones, aeropuertos o centros comerciales.

Además, los ciberdelincuentes no siempre buscan un ataque inmediato y evidente. En algunos casos recopilan información poco a poco o intentan acceder a datos básicos del dispositivo para después utilizarlos en fraudes más complejos. Por eso, adoptar hábitos simples de seguridad digital —como desactivar conexiones que no se están usando— sigue siendo una de las mejores defensas frente a amenazas que muchas veces pasan desapercibidas.