El truco de Google Fotos para tener almacenamiento ilimitado gratis

Quedarse sin espacio en Google Fotos es un problema cada vez más común. Entre las imágenes del móvil, los vídeos y las copias automáticas, los 15 GB gratuitos de Google pueden agotarse mucho antes de lo esperado. Y aunque la solución más rápida parece ser pagar por más almacenamiento, existe un truco poco conocido que permite liberar varios gigas sin eliminar una sola foto.

La clave está en la configuración de calidad de las imágenes. Muchas personas mantienen activada la subida en calidad original sin darse cuenta de cuánto espacio consume cada archivo. Sin embargo, Google Fotos incluye un modo llamado "Ahorro de almacenamiento" que comprime las imágenes y los vídeos para ocupar mucho menos espacio. La diferencia visual, en la mayoría de los casos, es prácticamente imperceptible para el usuario medio, pero el ahorro puede multiplicar por tres la capacidad disponible en la cuenta.

Cambiar este ajuste es sencillo. Basta con entrar en la configuración de la aplicación y seleccionar la opción de ahorro de almacenamiento. A partir de ese momento, todas las nuevas fotos ocuparán menos espacio en la nube. Pero el verdadero truco aparece después.

Muchos usuarios creen que el cambio solo afecta a las imágenes futuras, aunque Google permite aplicar esa compresión también a toda la biblioteca antigua. Para hacerlo, hay que abrir Google Fotos desde un ordenador, entrar en Configuración y pulsar el botón "Recuperar espacio". La herramienta analizará automáticamente todas las fotos y vídeos ya subidos y los convertirá al nuevo formato comprimido, liberando varios gigas de golpe sin necesidad de borrar recuerdos, álbumes ni archivos importantes.

Además, la plataforma cuenta con otra función útil llamada "Gestionar almacenamiento", diseñada para localizar contenido que ocupa espacio innecesariamente. Ahí aparecen capturas de pantalla olvidadas, imágenes borrosas, archivos duplicados o vídeos demasiado pesados que rara vez vuelven a consultarse. Una limpieza rápida guiada por la propia herramienta puede marcar la diferencia entre quedarse sin espacio o seguir utilizando la cuenta gratuita durante mucho más tiempo.

En un momento en el que cada fotografía pesa más y el almacenamiento en la nube se ha convertido en un recurso limitado, pequeños ajustes como estos pueden evitar pagos mensuales innecesarios y prolongar la vida útil de la cuenta gratuita de Google Fotos.