Poner una moneda encima del router: el truco que todo el mundo está haciendo para mejorar la señal

Prácticamente todas las casas tienen un router para distribuir la señal WiFi a sus dispositivos. Sin embargo, el gran tamaño de la vivienda, las paredes gruesas o las interferencias provocan que muchas veces no funcione adecuadamente. Por eso, mucha gente busca soluciones caseras.

Las redes sociales se han llenado de vídeos con personas que aseguran que este truco funciona a la perfección. Según afirman, colocar una llave o una moneda de euro sobre el aparato elimina las interferencias. Sostienen que las monedas provocan una reacción en la señal por su material, mientras que las de céntimo no sirven igual. ¿Pero qué hay de verdad en todo esto?

Absolutamente nada. No existe ninguna demostración científica o tecnológica que sostenga esta idea. De hecho, los expertos desaconsejan rotundamente realizar esta práctica en tu hogar. Los metales ubicados cerca del router pueden dañar gravemente la salud del hardware. Además, si la moneda no se coloca adecuadamente, puede obstruir las rendijas de ventilación. Esto provocará que el aparato se caliente en exceso y sufra fallos.

El problema de este tipo de consejos es que pueden confundirse fácilmente con soluciones reales. Una conexión WiFi puede verse afectada por numerosos factores, desde la ubicación del router hasta la distribución de la vivienda, por lo que atribuir cualquier mejora o empeoramiento a un objeto colocado encima del dispositivo puede llevar a conclusiones equivocadas.

Antes de experimentar con el router, resulta más sensato recurrir a las opciones diseñadas específicamente para mejorar la cobertura. Revisar su ubicación, evitar obstáculos innecesarios o utilizar dispositivos destinados a ampliar la señal son alternativas que permiten actuar sobre el problema sin convertir un truco de redes sociales en un riesgo para el propio equipo.

Recuerda consultar siempre con expertos antes de poner en práctica cualquier truco viral de las redes sociales. Antes de arriesgar tu conexión o tu equipo, consulta siempre a profesionales cualificados.