Desactiva (y no uses nunca) este botón del router para proteger tu WiFi

Muchos routers domésticos incluyen un botón marcado como WPS (WiFi Protected Setup) que aparentemente sirve para conectar dispositivos con solo un gesto. Pero cuidado: lo que parece una solución cómoda para olvidarse de contraseñas puede ser una puerta de acceso invisible para ciberdelincuentes. Te contamos los detalles.

El WPS fue diseñado para facilitar la conexión de dispositivos sin tener que escribir la contraseña del WiFi. Sin embargo, su método de seguridad basado en un PIN de ocho dígitos es mucho más débil de lo que imaginas y puede ser descifrado en cuestión de horas mediante técnicas automatizadas. Eso significa que alguien con las herramientas adecuadas podría acceder a tu red sin tu permiso, incluso aunque tengas una contraseña fuerte.

Expertos en ciberseguridad recomiendan desactivar el WPS siempre que no lo uses. En muchos routers puedes hacerlo directamente pulsando el botón hasta que la luz deje de parpadear o desactivándolo desde el panel de configuración del dispositivo. Al apagarlo, eliminas uno de los puntos de entrada más fáciles para intrusos y refuerzas la seguridad de todos los dispositivos conectados.

Además de desactivar el WPS, es clave usar protocolos seguros como WPA2 o WPA3 con contraseñas robustas y únicas, algo que hoy día casi todos los dispositivos modernos admiten. No dejes que un simple botón sea la debilidad que ponga en riesgo toda tu red doméstica.