El error que puede hacer que tu WiFi vaya mucho más lento de lo normal

Existen varias razones clave por las que tu red se frena por completo. A veces el fallo está en la cobertura, en tu ordenador o en el propio router:

Primera causa: mala cobertura o interferencias. Si usas Wi-Fi, la distancia al router y los obstáculos como el metal, la piedra o el agua debilitan la señal. Solución: mueve el router o instala repetidores o sistemas PLC.

mala cobertura o interferencias. Si usas Wi-Fi, la distancia al router y los obstáculos como el metal, la piedra o el agua debilitan la señal. Solución: mueve el router o instala repetidores o sistemas PLC. Segunda causa: saturación del ancho de banda. Las aplicaciones P2P, por ejemplo, abren muchas conexiones simultáneas y colapsan la red. Limita la velocidad de descarga en la aplicación o descarga cuando no uses el equipo.

saturación del ancho de banda. Las aplicaciones P2P, por ejemplo, abren muchas conexiones simultáneas y colapsan la red. Limita la velocidad de descarga en la aplicación o descarga cuando no uses el equipo. Tercera causa: intrusos robándote Wi-Fi. Los vecinos pueden estar usando tu red sin que lo sepas. Detecta extraños con herramientas como Fing, desactiva el WPS y cambia de inmediato el nombre y la contraseña.

intrusos robándote Wi-Fi. Los vecinos pueden estar usando tu red sin que lo sepas. Detecta extraños con herramientas como Fing, desactiva el WPS y cambia de inmediato el nombre y la contraseña. Cuarta causa : malware en tu PC. Si un virus mina criptomonedas o usa la red en segundo plano, tu PC irá lento. Pasa un antivirus, revisa los cables y actualiza los controladores de red.

: malware en tu PC. Si un virus mina criptomonedas o usa la red en segundo plano, tu PC irá lento. Pasa un antivirus, revisa los cables y actualiza los controladores de red. Quinta causa: un router sobrecalentado o de mala calidad. En verano, el calor afecta su rendimiento. Reinícialo, déjalo enfriar o valora comprar un router más potente con Wi-Fi 6.

Otro aspecto importante es que los síntomas pueden parecerse aunque el origen sea completamente distinto. Una mala cobertura, un equipo saturado o un problema en el ordenador pueden acabar provocando la misma sensación: páginas que tardan en cargar, descargas lentas o interrupciones constantes. Por eso, ir descartando posibilidades una a una resulta más útil que aplicar cambios al azar.

También conviene fijarse en cuándo aparece el problema. Si la conexión funciona correctamente en algunos momentos y se ralentiza cuando hay varios dispositivos conectados, puede apuntar a una saturación de la red. Si, en cambio, el problema se concentra en una única habitación o dispositivo, merece la pena revisar primero la señal y ese equipo concreto.

Si pruebas estos pasos y descartas los fallos en tus dispositivos, sabrás exactamente qué hacer para recuperar la velocidad.