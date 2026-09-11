Cómo saber si una web es falsa en segundos

Una página web puede parecer completamente real y, aun así, no ser la auténtica. Antes de introducir una contraseña, un número de tarjeta o cualquier otro dato personal, conviene detenerse unos segundos y comprobar algunas señales que pueden ayudar a detectar una web falsa.

La primera está en la propia dirección de la página. Los ciberdelincuentes pueden crear sitios prácticamente idénticos a los originales, pero introducir pequeñas modificaciones en el dominio. Una letra cambiada, una palabra añadida o una dirección ligeramente diferente pueden ser una señal de alerta.

El segundo paso consiste en comprobar que la conexión utiliza HTTPS. Sin embargo, hay que tener cuidado con interpretar el conocido candado como una garantía de seguridad. Que aparezca no significa que la web sea legítima: únicamente indica que la conexión está cifrada.

Otra comprobación útil es buscar el nombre de la empresa en Google y revisar los resultados para identificar cuál es su dominio oficial. Si la dirección de la página en la que nos encontramos no coincide con ese dominio, es recomendable desconfiar antes de continuar.

También conviene prestar especial atención a los enlaces que llegan por SMS, correo electrónico o redes sociales. El riesgo aumenta cuando el mensaje intenta meternos prisa para iniciar sesión, introducir información o realizar un pago. Esa sensación de urgencia puede llevar a actuar sin comprobar primero dónde estamos.

Una web falsa puede estar diseñada para parecer completamente auténtica. Por eso, antes de introducir cualquier dato, merece la pena dedicar unos segundos a comprobar la dirección, verificar el dominio oficial y pensar en cómo hemos llegado hasta esa página. A veces, esas pequeñas comprobaciones son suficientes para detectar que algo no encaja.