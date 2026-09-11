El secreto oculto detrás de los códigos QR

Los códigos QR forman parte de nuestra vida cotidiana. Los utilizamos para realizar pagos, acceder a una página web, consultar el menú de un restaurante o descargar una aplicación. Sin embargo, detrás de ese conjunto de pequeños cuadrados existe un sistema diseñado para que el código pueda seguir funcionando incluso cuando ha sufrido daños.

La clave está en un sistema de corrección de errores basado en el algoritmo de Reed-Solomon. Cuando se genera un código QR, no solo se almacena la información que necesitamos. También se incorpora información redundante que permite recuperar parte de los datos si el código se deteriora.

Gracias a este sistema, un QR puede seguir siendo legible aunque esté manchado, rayado, roto o parcialmente tapado. El lector utiliza la información disponible para reconstruir los datos que faltan y continuar dirigiendo al usuario hacia el contenido correspondiente.

La cantidad de información que puede recuperarse depende del nivel de corrección de errores utilizado al crear el código. En los niveles más altos, un QR puede llegar a recuperar información incluso cuando aproximadamente un 30% de su superficie está dañada.

Esto explica por qué algunos códigos QR continúan funcionando pese a presentar desperfectos que, a simple vista, parecen suficientes para inutilizarlos. La información no depende únicamente de que cada cuadrado permanezca intacto.

Lo que parece un simple conjunto de cuadrados es, en realidad, un pequeño sistema matemático diseñado para resistir daños y mantener la información recuperable. Una combinación de datos y redundancia que permite que los códigos QR sigan cumpliendo su función incluso cuando una parte de ellos ya no está en perfecto estado.