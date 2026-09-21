Mucho cuidado si tienes pensado comprarte el nuevo iPhone: así son las estafas que ya circulan

Apple acaba lanzar sus nuevos iPhone y los ciberdelincuentes ya están aprovechando el interés por estos dispositivos para intentar engañar a los compradores. En Reino Unido han aparecido páginas web que imitan a distribuidores oficiales de Apple, mientras que en Hong Kong se han registrado cientos de casos de cargos no autorizados relacionados con la compra anticipada de los nuevos teléfonos.

En el caso de las webs fraudulentas, los estafadores utilizan diseños y nombres de dominio que buscan parecer legítimos y ofrecen los nuevos iPhone a precios muy inferiores a los oficiales. Algunas páginas presionan además al usuario con cuentas atrás y ofertas que caducan rápidamente, mientras que solicitan métodos de pago como transferencias bancarias o criptomonedas, que ofrecen menos protección al comprador.

Y no solo eso. El problema también ha llegado a las tarjetas de crédito. La Policía de Hong Kong recibió inicialmente más de 700 denuncias por operaciones no autorizadas vinculadas a pedidos de los nuevos iPhone, por un importe conjunto de 14,7 millones de dólares hongkoneses. Un día después, la cifra había aumentado hasta 1.209 operaciones sospechosas y unos 25 millones de dólares hongkoneses.

Nuevos iPhone 18 Pro | Apple

Las autoridades han señalado que las operaciones investigadas no requerían un código de un solo uso por SMS u otra autenticación adicional, aunque todavía se está estudiando cómo pudieron producirse los cargos. Apple, por su parte, está revisando los pedidos afectados.

Por ello, si estás pensando en comprar uno de los nuevos iPhone, comprueba siempre que estás en la página oficial antes de introducir tus datos y desconfía especialmente de los descuentos demasiado grandes, las ofertas con mucha urgencia y las tiendas que exigen una transferencia bancaria. Si ya has introducido datos de pago en una página sospechosa, contacta cuanto antes con el banco y revisa los movimientos de la tarjeta.