El Mundial de fútbol 2026 es un imán para las estafas, ojo con estas

Es uno de los grandes espectáculos del planeta, no solo del fútbol, y uno de los eventos más seguidos de un polo a otro. Una cita que atrae la atención de millones de personas en todo el mundo. Algo que genera una movilización de personas y al mismo tiempo enormes cantidades de dinero. El nicho perfecto para la aparición de delincuentes cibernéticos en busca de su oportunidad para realizar su ataque.

Las amenazas invisibles que ya acechan al Mundial de 2026

Mientras que el resto del mundo está a la espera de su comienzo, estos piratas están ya trabajando en la construcción de su infraestructura de ataque. Centrando sus esfuerzos en tres áreas fundamentales de la economía que se encuentran alrededor de este evento: el mundo de las apuestas, la industria del turismo y el sector financiero.

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Un momento en el que el sector financiero cobra importancia por el aumento de las transacciones internacionales. El momento en el que los controles de seguridad se relajan y el consumidor utiliza comercios no habituales, además del aumento en el consumo, son el claro ejemplo de cómo bajamos la guardia. Momento elegido por los delincuentes para actuar, con planes de inversión engañosos y campañas de manipulación a través de las cuales hacerse con nuestro dinero.

Es el sector corporativo en el que el riesgo es mayor, aprovechando las comunicaciones internas para falsificar facturas y desviar pagos. Así como el flujo de dinero en efectivo entre diferentes países, lo cual es propicio para la ocultación de las ganancias ilícitas de estas redes criminales.

En lo que respecta al sector del turismo, en el que la hospitalidad y el transporte son sus pilares, se enfrentan a serias amenazas. Desde los sistemas de transporte público, las aerolíneas o las cadenas hoteleras, en las que cualquier problema informático o caída del sistema puede tener efectos nefastos. Siendo mucho más vulnerables a la hora de la extorsión cibernética, ya que durante este periodo es imprescindible que sus sistemas funcionen con total seguridad.

En lo que respecta a los aficionados, el phishing es la aparición de miles de páginas web falsas que imitan a la perfección a las de las plataformas legítimas, tanto para la reserva de alojamiento como para la reserva de viajes, con el único objetivo de robar nuestros datos e incluso el dinero.

La experiencia nos confirma que los ciberdelincuentes no operan de forma improvisada, sino que preparan y planifican sus ataques, colocando trampas digitales con meses de antelación. Por lo que no debemos bajar la guardia en ningún momento. Algo que debemos combatir con el monitoreo constante de redes y una preparación exhaustiva.

Del mismo modo, los usuarios y aficionados deben extremar la precaución, desconfiando de lo que ven en Internet y llevando a cabo acciones de comprobación con el fin de proteger su patrimonio al mismo tiempo que su privacidad.