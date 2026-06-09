Proyectores buenos, bonitos y baratos para ver el mundial 2026 en pantalla de 150 pulgadas

Esta semana arranca el Mundial de fútbol y, para los amantes del deporte rey, una cita ineludible. Si quieres disfrutar al máximo de la emoción del fútbol y verlo en pantalla grande, solo tienes que optar por la compra de uno de estos proyectores.

El mundial de fútbol en gran formato

El próximo 11 de junio el balón comenzará a rodar en el Estadio Azteca y hasta el 19 de julio lo hará en las tres sedes elegidas este año, México, Canadá y Estados Unidos, donde se jugará la final. Son muchas las selecciones y los partidos que podremos ver. Si has soñado verlos como si estuvieras de verdad en el estadio, la solución es hacerlos con la ayuda de un proyector. Esto nos permite el acceso a una pantalla de hasta 150 pulgadas sin arruinarnos.

Muchos de estos partidos son en horario diurno, algo que no es ningún impedimento, gracias al ritual que seguimos cada verano de bajar las persianas hasta abajo y encender el ventilador o el aire acondicionado, para huir del intenso calor. Y este año con una excusa mejor: ver todos los partidos del mundial con alguno de estos proyectores.

Prixton Goya | Prixton

Comenzamos con el Prixton Goya P20, una excelente opción para los presupuestos más ajustados. Podemos adquirirlo por 43,99 euros en PcComponentes. Un proyector portátil y muy versátil que cuenta con lámpara LED de larga duración y 2800 lúmenes. Cuenta con resolución WVGA alcanzando las 150 pulgadas, aunque soporta Full HD. Cuenta con múltiples conexiones y altavoces estéreo integrados.

Xiaomi Smart Projector L1 | Xiaomi

Otra muy buena opción es el Xiaomi Smart Projector L1, disponible en la tienda oficial de Xiaomi por 199 euros. Nos ofrece una resolución nativa de 1080p y 200 lúmenes ISO. Cuenta con Google TV integrado, autoenfoque, sistema de prevención de obstáculos con alineación automática. Además de altavoces Dolby Audio.

Proyector Magcubic HY300 Pro 8K | Magcubic

Por otro lado, en AliExpress encontramos dos modelos que nos sorprenden por su relación calidad-precio: proyectores de la gama Magcubic HY300 y HY300 Pro, con un precio en torno a los 39,67 euros. Cuentan con diseño cilíndrico y baja rotación de 180 grados, haciendo de estos unos dispositivos de lo más versátiles, permitiendo la proyección tanto en la pared como en el techo. Ambos modelos cuentan con sistema Android (11 y 14 respectivamente) y soporte para doble red Wifi, además de Bluetooth y resolución nativa de 720p. Lo que permite ejecutar aplicaciones de forma independiente.

Ya no tienes excusas para animar a tu selección preferida al mismo tiempo que te refugias del asfixiante calor del verano. Así que baja las personas y prepárate para disfrutar de toda la emoción del fútbol.