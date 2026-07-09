Mucho cuidado si un número desconocido te envía una foto de visualización única por WhatsApp: podría ser una estafa

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas del mundo para comunicarse, pero también en uno de los canales favoritos de los ciberdelincuentes para estafar. La última comienza con el envío de una fotografía de visualización única desde un número desconocido. Te contamos los detalles.

A través de un vídeo en Tik tok, la criminóloga y experta en ciberseguridad María Aperador explica que el problema no está en la imagen en sí, sino en la estrategia que utilizan los estafadores para iniciar una conversación con la víctima y conseguir que baje la guardia.

La trampa comienza cuando el usuario recibe un mensaje de un número desconocido acompañado de una foto de visualización única, la función de WhatsApp identificada con el icono del número 1. Tras abrirla, la fotografía desaparece automáticamente.

A continuación, el estafador envía un segundo mensaje asegurando que la imagen se ha enviado por error o acusando al destinatario de haber visto un contenido privado. En algunos casos incluso intenta chantajear a la víctima, exigiendo dinero para evitar supuestas consecuencias.

Según explica María Aperador, este formato no se elige por casualidad. Al tratarse de una imagen que desaparece tras abrirse, despierta la curiosidad del usuario y genera una sensación de urgencia que facilita el engaño.

Qué hacer si recibes este mensaje

La recomendación de la experta es sencilla: no responder nunca a mensajes sospechosos enviados por números desconocidos, aunque parezcan educados o aseguren que se han equivocado de destinatario.

También aconseja bloquear y denunciar el contacto directamente desde WhatsApp si existen indicios de que se trata de un intento de fraude. Cuanto menos interactúe la víctima, menos posibilidades tendrán los delincuentes de continuar con la estafa.

Abrir una imagen de visualización única no infecta automáticamente el teléfono móvil. El riesgo aparece cuando el usuario continúa la conversación, facilita datos personales, pulsa enlaces fraudulentos o sigue las instrucciones del estafador.