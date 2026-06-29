Argamal, así es el nuevo malware que se oculta en juegos para adultos

Los videojuegos vuelven a convertirse en un gancho para distribuir malware, aunque esta vez el señuelo es bastante concreto. Kaspersky ha descubierto Argamal, un nuevo troyano de acceso remoto que se está ocultando en juegos para adultos, también conocidos como hentai games, y que ya ha afectado a cientos de usuarios en distintos países.

La amenaza ha sido detectada por el equipo Global Research and Analysis Team de Kaspersky, conocido como GReAT, durante tareas rutinarias de monitorización realizadas en abril de 2026.

Argamal, el peligroso troyano que se esconde en juegos hentai

Según la compañía, la campaña utiliza copias de juegos para adultos que es conden un peligroso troyano para colar en el ordenador de la víctima un implante malicioso que, en un primer momento, puede pasar totalmente desapercibido.

El gran peligro de Argamal está precisamente en esa discreción. El usuario descarga un archivo comprimido pensando que contiene un juego, lo instala o lo ejecuta y, aparentemente, todo funciona con normalidad.

Malware | Foto de Sora Shimazaki en Pexels

El título se abre, la experiencia de juego no se ve afectada y no hay señales evidentes de que algo raro esté ocurriendo. Sin embargo, junto a los archivos legítimos del juego se incluye una biblioteca modificada que permite ejecutar código malicioso en segundo plano.

Una vez dentro del sistema, Argamal no actúa necesariamente de forma inmediata. Kaspersky explica que el implante puede permanecer latente durante varios días antes de descargar y ejecutar una segunda carga maliciosa. Es entonces cuando el equipo queda comprometido de forma más seria, ya que el troyano permite a los atacantes tomar el control remoto del dispositivo infectado.

Al tratarse de un RAT, un troyano de acceso remoto, los ciberdelincuentes pueden utilizarlo para ejecutar distintas acciones maliciosas en el ordenador afectado, desde espiar actividad hasta mover archivos, lanzar comandos o preparar nuevas infecciones. Así que estamos ante un troyano muy peligroso.

De momento, la campaña se ha detectado en países como Rusia, Brasil, Alemania o Vietnam, aunque no se descarta que pueda extenderse a más regiones. Los juegos maliciosos se distribuían a través de diferentes canales, incluyendo páginas web con capturas de pantalla y enlaces de descarga que redirigían a PixelDrain, un servicio legítimo para compartir archivos que también puede ser utilizado por atacantes para alojar malware. Además, Kaspersky ha identificado instaladores infectados en rastreadores torrent como AniRena.

¿Cómo evitar este malware? Muy sencillo: debes vitar descargar juegos, mods o cheats desde páginas no oficiales.