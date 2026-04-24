Google confirma que Gemini será el corazón del nuevo Siri

No se trata de algo que no supiéramos, pero ahora tiene una confirmación oficial. Y es que hemos conocido de primera mano, y oficialmente por parte de Google, que el futuro Siri renovado con IA generativa utilizará el corazón de Gemini. Y es que como ya hemos hablado previamente, Apple le pagará a Google alrededor de mil millones de euros al año por usar el núcleo de Gemini a la hora de renovar su asistente de voz con todo el poder de la nueva IA.

Una colaboración monumental

Así ha descrito Thomas Kurian, el director de Google Cloud, la colaboración que van a llevar a cabo con Apple a lo largo de este año. Lo ha dicho durante la conferencia Cloud Next 2026, que es el equivalente a la conferencia de desarrolladores de Google, pero más orientada a los servicios en la nube, donde obviamente se ejecutan muchas de las tareas de IA que hacemos desde nuestros dispositivos.

Tal y como hemos podido conocer gracias a 9to5 Google, las palabras de Kurian no dejan lugar a las dudas, y dejan claro que Google impulsará al nuevo Siri con toda la inteligencia de Gemini, estas son las palabras donde ha confirmado la nueva relación.

A principios de este año, anunciamos una colaboración monumental con una de las marcas más icónicas, y que llevará el poder de nuestra tecnología a usuarios de todo el mundo. Estamos colaborando con Apple como su proveedor de nube preferido para desarrollar la próxima generación de modelos Apple Intelligence basados en la tecnología Gemini.

Por lo que eso que se rumoreaba y se daba por hecho desde hace meses, ahora tiene carácter oficial, aunque Google no lo haya anunciado en un comunicado de prensa ni haya hecho alarde de ello de forma expresa. Pero es evidente que esta afirmación viene a confirmar que los de Cupertino han confiado en Apple y que ambos gigantes ya están colaborando para llevar Gemini a los iPhone alimentando a Siri.

La inteligencia artificial de Siri ha sido uno de los grandes fiascos de la compañía en los últimos años. Anunciada en el WWDC de 2024, prácticamente hace dos años, ese nuevo Siri potenciado con funciones de IA generativa no ha terminado de cuajar, y no ha llegado todavía a los usuarios como se había prometido en un principio. Se le esperaba para finales de 2024, después para la primavera de 2025, y todo lo que han llegado han sido simples funciones puntuales que no han dejado con la boca abierta a nadie.

Además Apple ha dejado de lado a OpenAI, que había sido su socio inicial, de hecho Siri actualmente tira de ChatGPT para responder a algunas preguntas concretas. Pero esta asociación será sustituida por la de Google. Y es que en los últimos meses el uso de Gemini ha subido como la espuma, ahora que está presente en millones de móviles Android en todo el mundo: Y sobre todo porque ha mejorado muchísimo hasta convertirse en la mejor opción, junto a Claude.