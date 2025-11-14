El consejo de un profesor para evitar problemas de salud por usar el móvil de noche

Cada vez es más habitual utilizar el móvil instantes antes de dormir: para contestar ese último mensaje, ver ese último vídeo o incluso utilizarlo de alarma para despertarnos cada mañana. Sin embargo, se trata de un gesto que puede afectar nuestra salud.

Vincenzo Schettini, profesor de física italiano, explica a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram que el móvil debería estar alejado de nosotros mientras dormimos, principalmente para evitar mantenernos en alerta constante también por la noche. Además, recomienda dejarlo en una mesita de noche o en un lugar ventilado, para evitar el riesgo de incendio en caso de que el aparato se sobrecaliente.

El Departamento de Salud Pública de California también ha elaborado varios informes alertando sobre los peligros de hacer uso del móvil en horas de sueño. A largo plazo, apuntan posibles riesgos para la salud física como dolores de cabeza, problemas en las glándulas salivales o, en casos más extremos, un aumento de la probabilidad de desarrollar ciertos tumores si el hábito se extiende en el tiempo.

Para evitar problemas graves y mejorar nuestra calidad de sueño, recomiendan, en primer lugar, cargar la batería de nuestros móviles en una zona segura y ventilada y evitar dejarlo bajo la almohada o entre las sábanas.

Apagar el móvil durante la noche es una buena alternativa, aunque también existen apps que limitan el tiempo de pantalla. Un método eficaz para no caer en la tentación de querer estar conectado hasta altas horas de la noche.