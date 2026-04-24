Este es el motivo por el que siempre debes salir serio en la foto del DNI

Habitualmente el Documento Nacional de Identidad, más conocido como DNI, lleva impresa una foto nuestra identificativa. La fotografía no suele favorecer a las personas debido al ángulo y al gesto que se suele acompañar cuando se toma la imagen. Se suele pedir un gesto serio, aunque en España pueden aceptar una leve sonrisa, en otros países sonreír esta totalmente prohibido como por ejemplo en Francia.

DNI europeo | iStock

El motivo es que un gesto serio es más útil y mejor aliado con respecto a la foto del carnet de identidad y la razón no tiene nada ver con la estética sino con la tecnología. Ahora con la llegada del DNI digital y también muchos pasaportes digitales incluyen microchips que realizan una construcción biométrica del rostro. Estos analizan y realizan parámetros exactos sobre la estructura del rostro, ojos, nariz, boca y orejas. Si realizamos gestos con la cara como una sonrisa, algunos de estos parámetros quedan ligeramente alterados.

Reconocimiento facial | Istock

Aunque puedan ser unos milímetros de diferencia, ese gesto modifica por completo la distribución de los puntos clave a la hora de escanear la cara provocando que el sistema falle. Mantener un gesto neutro siempre garantiza que la tecnología que lee tu identidad funcione sin errores. Los milímetros cuentan cuando se trata de seguridad biométrica y chips digitales.