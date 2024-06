ChatGPT: así de sencilo es poner orden en tus conversaciones

Desde su lanzamiento Chat GPT ha ocupado un lugar muy importante en nuestras vidas. Gracias a este algoritmo podemos obtener información personalizada a todas nuestras consultas, así como creaciones originales. Son tantas las consultas y contenidos que hemos realizado durante este tiempo, que puede que haya llegado el momento de poner algo de orden. Algo que puedes hacer con esta extensión.

Ordena tus chats de GPT en carpetas

Si eres un ferviente usuario de Chat GPT y has acumulado un gran número de chats, probablemente sea el momento de organizarlos. La herramienta permite guardar todas las consultas y preguntas que le hemos realizado durante este tiempo. Si además eres una amante del orden puede que quieras ordenarlos por temáticas o por cualquier otro concepto que te parezca indicado en cada momento.

Para ello tenemos la opción de añadir una extensión a nuestro navegador. Para ello solo tenemos que acceder a la tienda de Chrome o pulsar en el enlace. Se trata de Chat GPT Folder Master.

Una vez añadida la extensión a Chrome, podemos comenzar a organizar nuestros contenidos.

Está diseñada para su uso con Chat GPT, lo que nos permite organizar los chats de una forma intuitiva y muy dinámica.

Podemos crear una estructura de carpetas basadas en la jerarquía ya que dentro una carpeta se pueden crear subcarpetas y así sucesivamente. Para organizar minuciosamente las conversaciones.

Además, permite personalizar el aspecto de las carpetas que hemos creado asignando diferentes colores a las categorías, así como resaltar la descripción de las que creamos convenientes.

No es lo único que podemos hacer, podemos personalizar automatizaciones inteligentes para que de forma automática se ordenen nuestras conversaciones. Así como gracias a su función Bookmark Essencials, podemos fijar como preferidos los chat y categorías que queramos tener siempre a mano.

De manera que podemos hacer un seguimiento exhaustivo de las conversaciones que nos parecen más importante, priori dándolas dentro de la herramienta. Lo que además nos permite ser mucho más productivos y localizar más rápidamente los chats que queremos recuperar. Cabe recordar que además de guardar las conversaciones, las podemos retomar en cualquier momento, por eso la importancia de una buena organización. Algo que de primeras no nos ofrece la herramienta. Pero que podemos implementar con el uso de exteriores.

Esto es posible gracias a que Chrome y chat GPT son de código abierto basados en Chromium, lo que permite a desarrolladores independientes, crear nuevas funciones a través de extensiones. En este caso, se trata de una extensión segura ya que en todo momento nuestros datos se tratan de forma local y no se comparten a través de la red.

Otra de las ventajas de las extensiones es que podemos desactivarlas en cualquier momento o desinstalarlas si no vemos la utilidad en ellas o no nos convence su uso. La mayoría de las veces se convierten en una alternativa temporal, mientras que la herramienta se actualiza e incluye las funciones. Por lo que, llegado ese punto, ya no son necesarias y podemos desactivarlas sin problemas.