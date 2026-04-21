Relevo histórico en Apple: John Ternus sucederá a Tim Cook como CEO

Se venía rumoreando desde hace meses, por parte de los analistas más cercanos a Apple, sobre un cambio en la directiva de la empresa tecnológica más valiosa del planeta. Y finalmente Apple lo ha hecho oficial hoy a través de un comunicado de prensa. Ha anunciado que el próximo mes de septiembre John Ternus sustituirá a Tim Cook al frente de Apple como CEO. De esta manera, es de esperar que en la presentación de los iPhone 18 ya sea Ternus quien haga de maestro de ceremonias en el Apple Park.

Un cambio que marcará el rumbo de Apple en las próximas décadas

John Ternus será desde el próximo 1 de septiembre de 2026 el nuevo director ejecutivo, o lo que es lo mismo, CEO de Apple, sustituyendo a Tim Cook, que tomó las riendas de la empresa desde la muerte de Steve Jobs, su cofundador. Este importante cambio en la junta directiva ha sido aprobado por unanimidad, como consecuencia de un proceso de sucesión que ha sido planificado a conciencia por los directivos de la empresa de Cupertino.

John Ternus, el futuro CEO de Apple | Apple

De esta manera cuando Apple presente los iPhone 18, seguramente en la segunda semana de septiembre, ya le veremos ejerciendo de cara visible de la empresa. Por tanto es de esperar que sea el próximo WWDC 2026, la conferencia de desarrolladores de Apple, que se celebra en junio, el último gran evento que lidere Tim Cook, que se ha convertido en la cara visible de los californianos en estos últimos 15 años.

John Ternus, el ingeniero detrás de los productos de Apple

La trayectoria del futuro CEO de la compañía dentro de Apple comenzaba en 2001, entrando a formar parte del equipo de diseño de sus productos. Gracias a su gran capacidad técnica y visión, fue nombrado vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013 y, más adelante, se unió al equipo ejecutivo principal en 2021, asumiendo el puesto de vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

Durante su evolución de más de 25 años en la empresa, Ternus ha supervisado el trabajo de ingeniería de hardware en prácticamente todas las categorías de la marca. Bajo su dirección, la división Mac ha logrado su mayor nivel de potencia y éxito global en sus 40 años de historia, impulsada recientemente por la introducción del nuevo MacBook Neo, diseñado para hacer la experiencia Mac aún más accesible a nivel mundial, es el Mac portátil más barato que hemos conocido nunca.

Ternus ha sido clave en el desarrollo del iPad y de diferentes versiones del Apple Watch, además ha liderado el rediseño más reciente del iPhone, lanzando los nuevos iPhone 17 Pro y Pro Max, así como el ultradelgado iPhone Air, y el iPhone 17, una gama que ha llevado a Apple a batir nuevos récords de ventas. También ha sido decisivo en la evolución de los AirPods hacia el liderazgo del mercado, o del Apple Watch y sus nuevos modelos Ultra.

Tim Cook deja el listón muy alto

Lo que ha conseguido Tim Cook al frente de Apple es algo que no está al alcance de cualquiera, y obviamente va a añadir presión al mandato de Ternus, que tendrá que mejorar unos números inimaginables en cualquier otra tecnológica del planeta. Desde el 1 de septiembre, Cook asumirá oficialmente el puesto de presidente ejecutivo (Executive Chairman) de la junta de Apple. Durante el próximo verano, trabajará junto a Ternus para conseguir que la transición a nivel organizativo sea lo más fluida y exitosa posible.

Tim Cook en la Keynote del WWDC 2019 | Apple

A partir de septiembre, el nuevo rol de Cook tendrá como fin asistir a la compañía en áreas estratégicas específicas, con especial énfasis en su responsabilidad de interactuar y relacionarse directamente con los legisladores y responsables de políticas en todo el planeta, desde una posición más institucional de la compañía. No en vano su bagaje al frente de la compañía le ha granjeado una sólida relación con dirigentes de medio mundo.

Durante el mandato de Cook, Apple ha conseguido sus mejores resultados económico. Desde que asumió el rol de CEO en 2011, la capitalización de mercado de Apple se ha disparado desde alrededor de 350.000 millones de dólares a la cifra récord de 4 billones de dólares, representando un espectacular crecimiento de más del 1.000%, algo sin precedentes sin duda. Consiguiendo que los ingresos anuales de la compañía prácticamente se hayan cuadruplicado, superando los 416.000 millones de dólares en el año fiscal 2025.