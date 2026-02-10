Mucho cuidado con esta nueva estafa de Netflix: vacían tu cuenta bancaria sin que te enteres

Una nueva estafa está circulando por correo electrónico, suplantando a Netflix con la intención de robar datos personales y bancarios a los usuarios. La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ha alertado sobre este engaño que ya se ha detectado en España. Te contamos los detalles.

Los usuarios reciben un correo fraudulento informándole de que existe un supuesto problema con el pago de su suscripción, e instan a "actualizar" el método de pago para que no se pierda el acceso al servicio.

Si la persona hace clic en el enlace incluido en el correo, es redirigida a una página falsa que imita la interfaz oficial de Netflix, donde se le pide primero que inicie sesión y después que introduzca sus datos personales y la información de su tarjeta bancaria. De esta manera, los ciberdelincuentes obtienen acceso a la cuenta y a los detalles financieros de la víctima.

Si alguien recibe un correo así y no ha accedido al enlace ni facilitado información, lo recomendable es eliminarlo y bloquear al remitente. Pero si se ha facilitado algún dato, es aconsejable contactar de inmediato con el banco, revisar posibles cargos y cambiar las contraseñas de la cuenta.