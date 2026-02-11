El truco definitivo para ahorrar en la factura de la luz

El precio de la electricidad sigue siendo un asunto que preocupa a muchos hogares en España, y ahora existe una forma sencilla de comprobar si estás pagando de más por tu luz: escanear el código QR que aparece en tu factura. Muchos usuarios ni saben para qué sirve ese código impreso o en la versión digital del recibo, pero si lo usas, puedes descubrir alternativas más económicas entre las compañías eléctricas.

Al escanear ese código con tu móvil, ya sea con una aplicación de QR o con la cámara, se abre un comparador oficial llamado Comparador CNMC que toma tus datos de consumo y de factura y los cruza automáticamente con otras ofertas del mercado energético. Esto te permite ver al instante si otra tarifa te saldría mucho más barata que la que tienes contratada.

Factura de la luz | EFE

La herramienta completa información como tu consumo real, potencia contratada y datos del suministro a partir de lo que aparece en la factura y calcula cuánto pagarías con diferentes compañías y tarifas, tanto en el mercado regulado como en el libre. Así, puedes tomar una decisión más informada antes de cambiar de proveedor y potencialmente reducir tu factura mensual.

Este sistema funciona con cualquier factura que incluya el código QR, y puede escanearse tanto desde el papel como desde la versión digital, tanto en iOS como en Android. Aunque no todas las compañías lo incorporan todavía, cada vez es más habitual verlo en los recibos.

En resumen, ese pequeño código QR que muchas veces ignoramos puede ser una gran herramienta para quienes quieren ahorrar en la factura de la luz sin necesidad de buscar manualmente entre múltiples ofertas: solo hace falta escanear y comparar.