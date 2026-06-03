El truco oculto del iPhone para que nadie pueda leer tus mensajes en el metro o el autobús

Muchos usuarios se preocupan por la privacidad cuando utilizan el móvil en lugares públicos. Aunque es habitual que alguien pueda echar un vistazo a la pantalla desde el asiento de al lado, el iPhone incluye una función poco conocida que permite dificultar enormemente que otras personas vean lo que estás haciendo. El ajuste se encuentra dentro de las opciones de Accesibilidad y consiste en activar la herramienta "Reducir punto blanco", que disminuye de forma drástica la intensidad de los colores y el brillo percibido de la pantalla.

Para activarla solo hay que entrar en Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño del texto y activar Reducir punto blanco, ajustando el porcentaje deseado. Además, es posible configurar un acceso rápido mediante la función "Tocar atrás" para activarla o desactivarla con dos o tres toques en la parte trasera del iPhone. Aunque no sustituye a un filtro de privacidad físico, este truco puede ayudar a que las conversaciones, mensajes o contenidos que aparecen en la pantalla resulten mucho más difíciles de leer para quienes estén alrededor.