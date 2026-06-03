La tecnología que protegerá al Papa durante su visita a España: drones, IA y vehículos blindados

La cuenta atrás para la visita del papa León XIV a España ya ha comenzado. El pontífice recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife entre el 6 y el 12 de junio en el que será su primer viaje a nuestro país desde su elección y la primera visita de un Papa a España desde la de Benedicto XVI en 2011.

Más allá de los actos religiosos y los encuentros institucionales, una visita de estas características implica la puesta en marcha de uno de los mayores dispositivos de seguridad del mundo. Aunque gran parte de los protocolos permanecen bajo confidencialidad, este tipo de viajes suelen apoyarse en tecnologías avanzadas para proteger al pontífice y controlar concentraciones multitudinarias de personas.

Uno de los elementos más visibles será el papamóvil. De hecho, los vehículos que utilizará León XIV durante su recorrido por España ya se encuentran en territorio nacional. Estos automóviles están diseñados para ofrecer protección reforzada sin impedir el contacto visual entre el Papa y sus seguidores.

El papa León XIV en el papamóvil | Reuters

Otra de las herramientas que han ganado protagonismo en los últimos años son los sistemas antidrones. Estos dispositivos permiten detectar aeronaves no autorizadas cerca de eventos multitudinarios y, en algunos casos, neutralizar sus señales para evitar posibles riesgos.

Las comunicaciones también constituyen una parte esencial del operativo. Los equipos encargados de coordinar la seguridad suelen emplear canales protegidos y sistemas de cifrado para evitar interceptaciones o filtraciones de información sensible durante los desplazamientos del pontífice.

Además, los operativos de seguridad modernos suelen incorporar herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar imágenes en tiempo real para detectar movimientos sospechosos o aglomeraciones. En determinadas zonas también pueden desplegarse inhibidores de frecuencia para evitar la activación de dispositivos o limitar determinadas comunicaciones por motivos de seguridad.