Adiós a las apps: esta es la nueva forma de ligar que aumenta cada vez más en España

Cada vez más personas están cambiando la forma de conocer gente y de ligar, apostando por espacios donde la conexión surge de manera más natural, sin pantallas de por medio.

Durante años, las aplicaciones de citas y los bares han sido testigos de muchas historias de amor. Sin embargo, los hábitos sociales están cambiando hacia un modelo en el que lo presencial gana terreno. Según datos de la app Bumble, más de la mitad de los españoles entre 18 y 26 años afirma que prefiere conocer a alguien a través de actividades culturales o físicas antes que tomando una cerveza. Y el 67% considera que este tipo de planes fomentan relaciones más saludables y auténticas. Entre las actividades más nombradas están el pádel, el running y bailar.

Detrás de este cambio hay varias razones. En primer lugar, el cansancio de las apps: perfiles poco fiables, ghosting, expectativas altas o conversaciones que no pasan de lo virtual. A esto se suma que cada vez más jóvenes reducen su consumo de alcohol o directamente no beben, por lo que los bares dejan de ser la opción central para una primera cita. El bienestar físico y mental y los entornos más tranquilos es lo que está de moda ahora.

Los expertos destacan que estas experiencias permiten que el encuentro fluya de manera más natural. Jugar al pádel, por ejemplo, reduce la presión de "tener que hablar todo el tiempo", favorece la espontaneidad y ayuda a mostrar facetas auténticas de la personalidad. Tal y como recoge el medio Huffpost, según el sociólogo Francesc Núñez, a diferencia de las apps, estos entornos permiten "ver la química" en persona desde el primer momento.

Los bares, las apps y las cenas románticas siguen existiendo, pero ahora comparten protagonismo con otras formas de socializar. Lo que cambia es la preferencia: hoy se valora más lo que el entorno aporta a la conexión, cómo ayuda a relajarse y a dejar que la interacción fluya sin forzarse.

En definitiva, ligar ya no es solo cuestión de fotografías y perfiles bien editados. Cada vez más personas buscan experiencias que impliquen ese contacto físico desde el primer día de forma totalmente natural, momentos compartidos que dicen mucho más que un match en la pantalla.