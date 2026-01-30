¿Vas a cenar fuera? Cómo saber si te toca esperar antes de que te sirvan

Los españoles hacemos vida detrás de una mesa de comida, somos muy sociables y prácticamente nuestra vida social suele girar entorno a comidas y cenas con familia y amigos. Sin embargo, improvisar para ir a comer o cenar en algún sitio puede convertirse en toda una odisea si el bar o restaurante está lleno y nos toca esperar.

Sin embargo, Google Maps puede ayudarnos a elegir un lugar para comer sin necesidad de agobios y largas esperas y es que si te fijas bien tiene una interesante función que puede ser realmente útil y es la concurrencia. Cuando buscas en Google Maps un restaurante, además de la ubicación y las reseñas, también puedes ver, al momento, la cantidad de gente que a una determinada hora en ese local e incluso la previsión habitual de afluencia.

Concurrencia | Tecnoxplora

Para encontrar este gráfico de concurrencia, solo tendrás que buscar desde tu móvil dentro de la aplicación Google Maps el restaurante al qui quieras ir. Entra en su ficha de información. Debajo de los datos básicos —como horario, valoración o fotos— verás un gráfico que indica los momentos del día con más o menos afluencia. Este esquema muestra los horarios y la duración aproximada de la espera según el día de la semana, para que puedas planificar mejor tu visita.

Incluso en móviles Android podrás encontrar la opción "Planifica tu visita", que detalla el tiempo de espera máximo estimado. También podrás comprobar por horas cuando está el local más o menos lleno.

Una herramienta muy útil para elegir bien dónde poder ir a comer o cenar sin tener que hacer una larga espera.