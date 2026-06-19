Cómo dejar tu iPhone a otra persona sin miedo a que revise tus conversaciones

Prestar el teléfono a otra persona siempre genera un momento incómodo. Aunque no ocultes nada, tus fotos y mensajes son privados. Afortunadamente, los usuarios de Apple tienen una herramienta ideal.

Se trata del modo Acceso Guiado. Esta función oculta de Apple bloquea tu móvil en una sola aplicación y nadie puede salir de ahí hasta que tú lo decidas. Si te piden el teléfono para usar YouTube, podrán ver el vídeo, pero les será imposible cotillear tu WhatsApp, tu galería o tu Instagram. No podrán moverse de la pantalla seleccionada.

Además, esta herramienta te permite desactivar partes específicas de la pantalla táctil, bloquear el teclado o anular ciertos botones del iPhone. Para activarlo, solo debes ir a Ajustes y entrar en el menú de Accesibilidad. Ahí buscas Acceso Guiado, lo enciendes y configuras un código de seguridad o usas tu Face ID.

Cuando le vayas a dejar el móvil a alguien, abre la app que te piden y pulsa tres veces el botón lateral del iPhone. Tu privacidad quedará totalmente protegida al instante y recuperarás la tranquilidad absoluta. Con este truco te olvidarás para siempre de las miradas indiscretas.

Más allá de la privacidad, esta función también resulta útil para evitar acciones accidentales. Cuando otra persona utiliza tu dispositivo, es fácil que toque una notificación, abra una aplicación por error o acceda a información que no estaba buscando. Limitar el uso a una sola pantalla elimina ese riesgo y permite prestar el teléfono con mucha más confianza.

Además, el Acceso Guiado no solo está pensado para situaciones sociales. Muchos usuarios lo emplean cuando los niños utilizan el móvil para ver vídeos o jugar, ya que impide que salgan de la aplicación seleccionada o modifiquen configuraciones importantes. Se trata de una herramienta sencilla, pero capaz de ofrecer un mayor control sobre el dispositivo sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.