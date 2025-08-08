Así puedes probar gratis el nuevo ChatGPT con GPT-5, la IA más avanzada del momento

Open AI presentaba anoche la nueva versión de ChatGPT, la IA más popular de planeta, y que llega con numerosas novedades que nos harán la vida más fácil, siempre y cuando sepamos sacarles partido. En este caso hablamos de una IA que mejora en todos los aspectos, y que supone un verdadero salto de calidad respecto de lo que nos ofrecía GPT-4, sobre todo en esos aspectos donde era más necesario un pulido de su funcionamiento, no siempre tan preciso y rápido como nos gustaría. Si quieres probarlo, es posible hacerlo sin pagar un euro, gracias a que OpenAI quiere que todos los usuarios puedan probar sus bondades y así después optar por un plan de pago.

Así puedes probar gratis ChatGPT-5

Pues es muy sencillo, ya que como explicaba Sam Altman, GPT-5 ya está disponible para todos los usuarios, incluso aquellos que tienen una cuenta gratuita, por lo que no tienes más que volver a la web o app de ChatGPT y comenzar a experimentar el funcionamiento de esta nueva versión. La versión mini también se ha actualizado para alojar la nueva versión de la inteligencia artificial.

¿En qué destaca GPT-5?

Pues sin ser un salto evolutivo revolucionario, la nueva versión de la IA es capaz de hacer mejor trabajo, sobre todo gracias a su precisión. Y es que es uno de los aspectos que más mejora esta nueva versión. Además de respuestas más precisas, estas también son más rápidas, y sobre todo reducen algo que molesta mucho cuando utilizamos la IA.

Hablamos de las alucinaciones, estas suelen arruinarnos la experiencia, con puntos de no retorno en las conversaciones donde la IA habla de cosas que no son verdaderas como si lo fueran, o desprenden pensamientos más propios de personas bajo el consumo de sustancias poco lícitas. Todo eso se ha reducido al mínimo para que la IA no se salga por la tangente.

Con esta IA vamos a poder crear con poco esfuerzo apps en diferentes lenguajes de programación, así como juegos o páginas web, todo desde un simple prompt. Aunque insisten en que no tienen intención de suplantar a los profesionales de la medicina, la realidad es que ChatGPT-5 es mejor a la hora de interpretar análisis e informes médicos, ofreciendo sus propias recomendaciones para mejorar nuestro estado de salud.

La evolución de esta IA, como otras, ha llegado ya a tal punto que más que sorprender, mejoran la experiencia que ya hemos vivido previamente con ella. Para el común de los mortales, las novedades que se han introducido en esta nueva versión las notarán muy poco, salvo que el uso sea intensivo. En ese caso, probablemente notemos diferencia en las respuestas, en su tono, rapidez y eficiencia.

No obstante, son tres los planes con los que cuenta actualmente ChatGPT, dos de ellos de pago. El más básico es gratuito, mientras que el Plus tiene un precio de 23 euros al mes. El modelo Pro tiene un precio mensual de 229 euros, y está más orientado a empresas y profesionales.