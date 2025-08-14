Estas son las imágenes que Google Earth ha incorporado por su 20 aniversario

Google Earth está de celebración: cumple 20 años y lo hace con una novedad muy especial. A partir de ahora, desde la propia aplicación, se puede acceder a imágenes históricas de Street View y así observar cómo ha cambiado cualquier calle o lugar a lo largo del tiempo.

Este lanzamiento sigue a la función anterior que permitía ver imágenes antiguas de satélites y vuelos, una opción que antes solo estaba disponible en Earth Pro. Ahora, esa misma visión del pasado llega al nivel de calle, permitiendo desplazarse por avenidas o plazas y ver diferentes fechas capturadas en Street View.

Además, Google está preparando nuevas herramientas impulsadas por IA para usuarios profesionales. Estas funciones permitirán analizar la cobertura arbórea de una ciudad o detectar zonas urbanas más calientes, ayudando al diseño de espacios más verdes y frescos.

Con esta actualización, Google Earth no solo celebra sus dos décadas ofreciendo recreación del pasado, sino que también amplía su utilidad para la planificación urbana, la investigación y la protección del medio ambiente.