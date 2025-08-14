ANIVERSARIO
Estas son las imágenes que Google Earth ha incorporado por su 20 aniversario
Ahora puedes viajar en el tiempo sin moverte de casa. Street View te muestra cómo era tu calle años atrás, paso a paso.
Google Earth está de celebración: cumple 20 años y lo hace con una novedad muy especial. A partir de ahora, desde la propia aplicación, se puede acceder a imágenes históricas de Street View y así observar cómo ha cambiado cualquier calle o lugar a lo largo del tiempo.
Este lanzamiento sigue a la función anterior que permitía ver imágenes antiguas de satélites y vuelos, una opción que antes solo estaba disponible en Earth Pro. Ahora, esa misma visión del pasado llega al nivel de calle, permitiendo desplazarse por avenidas o plazas y ver diferentes fechas capturadas en Street View.
Además, Google está preparando nuevas herramientas impulsadas por IA para usuarios profesionales. Estas funciones permitirán analizar la cobertura arbórea de una ciudad o detectar zonas urbanas más calientes, ayudando al diseño de espacios más verdes y frescos.
Con esta actualización, Google Earth no solo celebra sus dos décadas ofreciendo recreación del pasado, sino que también amplía su utilidad para la planificación urbana, la investigación y la protección del medio ambiente.
