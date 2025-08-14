Así es la función de Google para comprobar la edad en páginas webs y apps

Googleha incorporado una función en Android a través de su API Credential Manager que permite a páginas web y aplicaciones confirmar si un usuario cumple con la edad mínima requerida, sin necesidad de compartir datos personales. El sistema se basa en tecnologías criptográficas que simplemente devuelven una respuesta afirmativa o negativa, sin mostrar información como la fecha de nacimiento o el nombre del usuario.

Esta solución ya se encuentra operativa en Europa, en cumplimiento con la legislación digital que obliga a verificar la edad en el acceso a contenidos sensibles. Está previsto que llegue pronto a otros países, y se integrará también en el sistema Google Wallet como parte del proceso de comprobación de edad e identidad de forma más amplia.