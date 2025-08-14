Cómo eliminar tu información personal del buscador de Google

Eliminar la información personal que aparece en el buscador de Google no siempre es sencillo, pero existen formas de reducir su visibilidad. Una opción es enviar una solicitud directamente a Google a través de la página habilitada para estos casos. En ella puedes especificar qué tipo de datos deseas retirar y completar los pasos que el formulario indica para procesar la petición.

Además de solicitarlo a Google, es fundamental revisar las fuentes originales. Actualizar o eliminar datos de redes sociales y páginas web donde aparezcan tus datos personales puede evitar que sigan indexándose en las búsquedas. También es recomendable ajustar la configuración de privacidad para que tus perfiles no sean visibles para los motores de búsqueda.

Si, pese a estos esfuerzos, no logras eliminar toda la información, puedes recurrir a herramientas como Google Alerts. Con ellas recibirás notificaciones cada vez que tu nombre o datos aparezcan en nuevas páginas, lo que te permitirá reaccionar con rapidez para gestionar su eliminación o control.