Esta app permite avisar de forma anónima a contactos sexuales tras un diagnóstico de ITS

El aumento de las infecciones de transmisión sexual en España ha impulsado el desarrollo de nuevas herramientas para mejorar la prevención. En este contexto surge CON-TACTO, una aplicación española diseñada para que las personas diagnosticadas con una ITS puedan avisar a sus contactos sexuales de forma anónima y segura, sin compartir datos personales ni revelar su identidad.

El proyecto está liderado por la doctora María del Carmen Navarro Sáez, especialista en VIH e ITS del Hospital Universitari Parc Taulí, y nace con un enfoque sanitario y social. Su objetivo es normalizar la comunicación de estos diagnósticos, facilitar que las personas expuestas se hagan pruebas cuanto antes y ayudar a frenar la propagación de las infecciones.

El funcionamiento de la herramienta es sencillo: la persona diagnosticada envía una notificación anónima a través de la plataforma a quienes hayan podido estar en riesgo. De esta forma se elimina la barrera emocional que muchas veces impide comunicar la infección por vergüenza, miedo o estigmatización, factores que contribuyen a que los contagios continúen.

La aplicación, que estará disponible próximamente para dispositivos Android y iOS, ha sido reconocida por su innovación en el ámbito sanitario al recibir un premio en la vertical de salud del evento Break The Gap 2025 celebrado en Barcelona. Sus impulsores esperan que la herramienta contribuya a mejorar la detección precoz y a reforzar la salud pública mediante una comunicación más rápida y accesible