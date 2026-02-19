Claves para bucear por la red y usar tus gadgets de forma segura

Con el nuevo año son muchos los propósitos y cambios los que nos proponemos: dejar de fumar, ir al gimnasio o ponernos las pilas con la seguridad. Los meses de enero y febrero suelen ser aquellos en los que más nos autoproponemos objetivos. A continuación, te contamos algunas estrategias que puedes aplicar para conseguir tu objetivo.

Manual de supervivencia digital

La ciberseguridad es una tarea pendiente para muchos usuarios y que ya forma parte de sus objetivos a conseguir para el año que viene. Lo que va más allá de evitar los virus en el ordenador, Estar seguro significa enfrentarse a una economía digital cada vez más agresiva, a un laberinto de leyes y a la omnipresencia de la inteligencia artificial. Al igual que los expertos de Kaspersky nos sugieren una lista de deseos y propósitos, no está de más adoptar una estrategia integral, la cual se basa en estos cuatro pilares.

En primer lugar, debemos tener en cuenta la gestión estratégica de nuestra identidad. Nos enfrentamos a nuevas normativas de verificación en lo que a edad y bloqueos de contenidos se refiere, siendo la identidad real la clave para el acceso a determinados servicios y webs. Lo que presenta una particularidad, para que se cumpla ley, es necesario exponer nuestros documentos de identidad, lo cual aumenta la filtración de información sensible.

Lo cual implica hacer una gestión inteligente de la información que compartimos a través de Internet, de manera que no es aconsejable compartir fotos del DNI o pasaporte en cualquier página web o servicio que lo solicite. Es más seguro usar los sistemas de verificación como el reconocimiento facial o la app del banco, si se trata de pagos. Así como es recomendable el uso de una VPN.

Otros de los aspectos importantes es vigilar la sostenibilidad financiera, algo que implica también al ámbito de la ciberseguridad. Las suscripciones a servicios de todo tipo, las cuales cambian sin previo aviso subiendo los precios. Es recomendable auditar estos gastos, revisando de forma periódica los gastos digitales, cancelando las que no usamos y sobre todo las microtransacciones ocultas. El encarecimiento de los dispositivos hace necesario alargar la vida útil de los mismos, por lo que es importante cuidar el hardware de estos al mismo tiempo que lo hacemos de forma física. Cuidad de los dispositivos correctamente, ayuda de conseguir la estabilidad digital.

Convertir nuestro hogar en un lugar seguro al cual no pueden acceder los ciberdelincuentes a través de la vulnerabilidad de los dispositivos de IoT. Para ello, tenemos la opción de hacer uso de hub seguro como Google Nest o Apple TV, lo cuales son compatible con el estándar Matter. Una propuesta que supone dejar de ser usuarios pasivos para convertirnos en arquitectos de nuestra vida digital. Encontrando el equilibrio, entre seguir las normas y regulaciones impuestas y usar la tecnología, protegiendo nuestros activos tanto físicos como financieros, del mismo modo que hacemos con nuestras contraseñas.