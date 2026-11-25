El Black Friday 2026 se celebra oficialmente este viernes 27 de noviembre, aunque en muchos comercios los descuentos ya están activos. Sin embargo, entre los grandes descuentos también aumentan las oportunidades para los ciberdelincuentes, que aprovechan para engañar a los consumidores. Para evitar disgustos, conviene tener en cuenta algunos consejos antes de sacar la tarjeta.

Desconfía de los descuentos demasiado llamativos

Si encuentras un producto mucho más barato que en el resto de tiendas, conviene sospechar. Los estafadores utilizan ofertas exageradas para llamar la atención y conseguir que los compradores actúen sin pensárselo dos veces.

Comprueba que la página web es fiable

Antes de comprar, revisa la dirección de la tienda y asegúrate de que corresponde a la web oficial. Desconfía de los enlaces extraños, los nombres de dominio con faltas de ortografía o las páginas que imitan a grandes marcas.

No compres desde enlaces que recibas por mensaje

Los correos electrónicos, SMS y mensajes en redes sociales pueden esconder enlaces fraudulentos. Si recibes una oferta que parece irresistible, es mejor entrar directamente en la página oficial de la tienda en lugar de pulsar el enlace.

Comprueba el precio antes de comprar

No todos los descuentos del Black Friday son reales. Algunas tiendas pueden subir los precios antes de aplicar una rebaja para que parezca mayor. Compara el coste del producto en diferentes comercios y utiliza herramientas para consultar su evolución.

Evita pagar mediante métodos poco seguros

Siempre que sea posible, utiliza métodos de pago que ofrezcan protección al comprador. Desconfía de las tiendas que solo permiten pagar mediante transferencias bancarias, criptomonedas o métodos difíciles de reclamar.

No compartas datos personales innecesarios

Una tienda no necesita conocer todos tus datos para tramitar una compra. Desconfía si te solicita información que no tiene relación con el pedido, especialmente contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios a través de mensajes.

Guarda los justificantes de compra

Conserva los correos de confirmación, las facturas y los comprobantes de pago. Si finalmente descubres que has comprado en una página fraudulenta, estos documentos pueden ayudarte a reclamar ante tu banco o las autoridades.

El Black Friday puede ser una buena oportunidad para ahorrar, pero no conviene dejarse llevar por las prisas. Comparar precios, comprobar las tiendas y desconfiar de las ofertas sospechosas son pequeños gestos que pueden evitar que un supuesto chollo termine convirtiéndose en una estafa.