Viajar fuera de la Unión Europea sin preparar tu móvil puede salirte muy caro. Fuera de la Unión Europea, como en Suiza, Estados Unidos o Japón, las operadoras cobran el roaming por mega o con bonos que superan los diez euros al día.

Antes de elegir una alternativa, conviene comprobar las condiciones concretas de tu operador y el destino al que viajas. Las tarifas pueden variar mucho de un país a otro e incluso entre compañías, por lo que no basta con asumir que una opción incluida en tu contrato habitual seguirá funcionando fuera de Europa. También es recomendable revisar si existen límites de datos, cargos adicionales o restricciones para compartir internet.

Otro aspecto que merece atención es la duración del viaje y el uso que haces del teléfono. No necesita la misma conexión quien solo consulta mapas y mensajes de forma puntual que quien trabaja a distancia, realiza videollamadas o utiliza aplicaciones que consumen muchos datos. Calcular aproximadamente tus necesidades puede ayudarte a elegir una alternativa adecuada y evitar pagar por servicios que apenas vas a utilizar.

Lo primero y más importante: activa el modo avión y desactiva el roaming de tu operador habitual. Para tener internet sin sustos tienes tres opciones:

Primera: comprar una tarjeta SIM local al llegar . Es barata, tiene buena cobertura y sirve para estancias largas de un mes o más, pero pierdes tu número y debes registrarla con pasaporte.

. Es barata, tiene buena cobertura y sirve para estancias largas de un mes o más, pero pierdes tu número y debes registrarla con pasaporte. Segunda: alquilar un WiFi portátil . Conecta varios dispositivos en grupo, aunque es caro, tienes que cargarlo y devolverlo sin perderlo.

. Conecta varios dispositivos en grupo, aunque es caro, tienes que cargarlo y devolverlo sin perderlo. Tercera y más cómoda: usar una eSIM. Es una tarjeta digital que activas antes de volar. Aterrizas con internet, mantienes tu número para WhatsApp o emergencias, puedes compartir datos y sirve para viajes por varios países. Comprueba antes si tu móvil es compatible.

Recuerda también revisar las condiciones de tu tarifa dentro de Europa y descargar mapas offline por seguridad antes de despegar.